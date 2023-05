Raquel, enferma de ELA, elegida para ser vocal suplente en una mesa electoral, en 'Mediodía COPE'

Esta historia no tiene final de momento, pero si un comienzo. Y es el que escribe en un Twitter, Raquel Estuñiga.





Y en esa lucha está para conseguir estar, si así es finalmente, en una mesa electoral el próximo 28 de mayo. Pero ¿es posible? Raquel tiene 47 años, vive en Madrid y hace 5 le diagnosticaron ELA. Va en una silla de ruedas. No puede mover brazos y piernas. Bebe por sonda y se comunica gracias a un ordenador que mueve con el iris de su ojo.

Necesita ayuda para prácticamente todo. Es dependiente, pero a la vez muy independiente en su forma de ser. Vive en su casa y no en la de su madre porque ella quiere su independencia, así que paga un alquiler para vivir con su cuidadora y su hija de 12 años. Y, por encima de todo, Raquel es perseverante si considera que la causa por la que lucha es justa. Como la de ahora.

Porque ha sido elegida como volcal suplente para una de las mesas electorales para las municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo. Desde que le llegó la comunicación está intentando poder cumplir con esta obligación que tenemos todos los ciudadanos, pero desde la Junta Electoral Central, con la que se puso en comunicación para explicarles su situación y las necesidades que como enferma de ELA requiere para poder cumplir la obligación a la perfección, solo le dicen que renuncie.

Pero ella no quiere renunciar como ha dejado claro en Mediodía COPE en conversación con Pilar García Muñiz, a través de su ordenador especial. "Todo empezó cuando me llegó la comunicación de la Junta Electoral Central de que era vocal suplente. Llamamos al 010 para contar mi situación y me dijeron que "podía renunciar porque si no se presenta la persona a la que debo suplir se presentaría un problema", pero Raquel no quiere, "el colegio electoral está adaptado tiene hasta aseos en la zona de las mesas. Cómo segunda vocal tendría que comprobar los listados y eso lo puedo hacer y comunicarme con mi comunicador, y para ir al baño o alimentarme y ponerme la medicación solo necesito a mi cuidadora", explica.

"Solo necesito que me pasen el listado en PDF un poco antes para poder meterlo en mi ordenador especial", insiste y afirma que está dispuesta a ser volcal y si tiene que estar en la mesa, así lo hara porque "quiero sentir y demostrar que, pese a tener una discapacidad, se puede hacer si se quiere; se puede hacer cualquier cosa teniendo los medios necesarios. Dar visibilidad a la enfermedad que padezco por todos mis compañeros y porque quiero cumplir con mis obligaciones y derechos como ciudadana española. Creo que la mayoría de la población no conoce la enfermedad, cuál es el curso de la misma y lo que conlleva tanto para quien la padece como para su entorno más cercano".

Como le cuenta a Pilar, Raquel comenzó "en 2015 con síntomas que achacaban a otras dolencias, en 2016 empecé a tener trastornos de la marcha, dolores fuertes de espalda y mucho cansancio. En 2017 me operaron de espalda creyendo que todos mis males venían de ahí. En 2018 llegó el diagnóstico que tantas veces descartaron, fue como un jarro de agua fría"

Pero para Raquel nada es imposible, pese a ser totalmente dependiente "hasta para rascarme la nariz". Va al fútbol, al cine de vez en cuando, en madrina de un grupo de moteros y participa en el podcast, "Hable con ELA", donde deja claro su sentido del humor, "con humor y una sonrisa la vida se ve de otro color ", asegura.

¿Deben permitir a Raquel que forme parte de la mesa electoral?

Raquel quiere cumplir con su obligación ciudadana el 28 de mayo. Está en su derecho de acudir, ya se lo dijeron a su madre en la Junta Electoral a la vez que le proponían que renuncie. Pero ¿le pueden impedir finalmente que participe como miembro de una mesa debido a sus limitaciones físicas? La verdad es que nos hemos encontrado con muchas opiniones y algunas de ellas contradictorias.

El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, Agustín Ruiz Robledo, indica en Mediodía COPE que es la Junta Electoral de zona la que deberá decidir en estos casos, "hay otras causas que la Junta Electoral debe valorar, parece lógico que si el sistema le permite renunciar, también le debe permitir participar. La Junta debe valorar si puede estar todo el día haciendo esas funciones, pero también debe valorar si se pueden mantener las garantías para el resto de personas en un proceso electoral".

En este caso, hay dos derechos en juego. El de la persona que sufre ELA a ser vocal en la mesa electoral y el del resto de ciudadanos a poder votar con todas las garantías.

Las personas con discapacidad pueden participar como electores y elegibles

Óscar Moral, asesor jurídico de CERMI (Comité de Representación de las personas con discapacidad) y experto en la materia subraya, en Mediodía COPE, que Raquel tiene derecho a estar en la mesa, "lo dice la Ley Electoral General que las personas con discapacidad pueden participar como electores y elegibles y ella lo dice que se siente capaz y que el documento sea en PDF, no pide mucho más para ejercer ese derecho. La Junta Electoral tiene que valorar y puede resolver, pero la persona puede recurrir esa decisión porque las personas con discapacidad si son electores también son capaces de participar en el proceso electoral y habrá que dotarla de lo que necesite y que además no son onerosas para el proceso".

De hecho hace cuatro años vimos a dos personas con discapacidad intelectual en una mesa electoral y a un presidente de mesa invidente, ¿hay alguna limitación en cuanto a discapacidades que impidan el que cualquier persona con discpacidad esté sentada en una mesa electoral? "Si es elector y elegible, tiene derecho a formar parte de una mesa, de lo que cabe hablar es de dar los apoyos que necesita para realizar esas labores. Seguramente nunca ha sucedido que una persona con ELA haya formado parte de una mesa. Lo más fácil para el sistema es que ella renuncie, pero ella tiene su derecho de formar parte de esa mesa electoral", recalca el asesor jurídico de CERMI.