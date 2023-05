Antonio y Pedro Sevilla Monedero, los mellizos y antagonistas políticos, en La Mañana de Fin de Semana

Tienen 45 años, son naturales de Mula, en Murcia, y son hermanos mellizos. Ambos se dedican a la política, pero cada uno en formaciones distintas y dispares.

Se trata de Antonio Sevilla Monedero que va en la candidatura (el número 11 de la lista), a las municipales por el Partido Socialista Obrero Español y Pedro Sevilla Monedero que encabeza la lista de Vox a la alcaldía de la localidad murciana.

En más de una ocasión han tenido que oír lo de "hermanos, pero separados 'políticamente' al nacer" o lo de "tú al PSOE y yo a Vox". Son bromas recurrentes que tanto Pedro como Antonio o Antonio como Pedro se toman con buen talante y con talento.

Es la primera vez que se presentan a unas elecciones y lo van a hacer el próximo domingo 28 de mayo. Y lo que tanto sorprende al resto del mundo, para ellos es normal, "lo que sorprende es que sea noticia y que se haga tan grande, deberíamos normalizarlo", dice Pedro, candidato a la alcaldía por Vox.

Y Antonio, candidato por el PSOE piensa lo mismo, "hay que normalizar las cosas siempre desde el respeto", afirma.

Ambos, a la vez, han estado esta domingo en La Mañana del Fin de Semana de COPE y le decían a Antonio Herráiz, "que esto puede ser gracioso, pero debe ser normal".

Sobre pedir el voto al resto de la familia y si van a hacer todo lo posible para influenciar a unos u otros, Pedro tiene claro que "no debemos poner en un compromiso a la familia, al final votan a las siglas no a la personas". Opinión que complementa Antonio con " no queremos influir en la familia ni a los amigos, no se trata de convencer a nadie sino de exponer las ideas de cada uno y hacer lo mejor para el municipio y la región".

Pese a estar en ideologías distintas y antagónicas en las reuniones familiares hablan de política, "no es que hablemos de política, la política es un tema más, hablamos de aficiones, de familia..., no hay ningún problema. Lo que hay que hacer es tratarlo con respeto, podemos hablar, pero no discutir. No se debe llegar a peleas por el tema de política", dice Antonio.

Cuando nos juntamos la familia "se habla de aficiones, de politica, de deportes, se habla de todo con mucho respeto con el otro familiar ya sea tu hermano, hermana o tu tío. En nuestra mesa se sientan opciones políticas muy diferentes y lo más alto que se grita pasa la sal, pasa el pan".

Metidos en faena, o en política propiamente dicha, Pedro quiere ganar y superar al PSOE que es la formación que gobierna en la localidad murciana y si sale elegido por sus vecinos, su hermano, Antonio será otro más "no hay que tratarnos mejor o peor por ser hermanos, hay que tratarnos igual. No entiendo la política de embarramiento al del otro partido, insultar, vejar, no entra en mi forma de ser"

Por su parte, Antonio está convencido de que Pedro no va a salir elegido alcalde, "mi partido va a gobernar, estoy convencido. Ha tenido mayoría absoluta y supongo que vamos a tener otra mayoría" y comparte con su mellizo que las ideas se defienden con la palabra "no soy partidario de las ideas de Vox y si mi hermano tiene que entrar pues que entre porque es una persona con la que se puede hablar, dialogar, lo importante es que Mula vaya hacia adelante".

Hemos coincidido siempre en todo menos en política

Sois mellizos, ¿cuándo os dais cuenta de que tenéis ideas muy distintas? "Desde siempre, y mira que hemos compartido todo, la mili, las aficiones, el trabajo, tenemos 45 años y siempre hemos sabido llegar a soluciones, consiste en respetar a la otra persona y sus ideas", dice Antonio.

"Al final, el 99 por ciento de las personas quieren lo mejor para su pueblo, la seguridad, la sanidad, el trato a los mayores y unos partidos lo hacen desde un punto y otros desde otro. Al final cada uno quiere hacer lo mejor posible en su trabajo y toma su camino que no debe ser mejor ni peor, la final el tiempo es el que pone lo que está bien y lo que no está tan bien", concluye Pedro.

Pero ninguno queda por encima del otro, es más como buenos mellizos, se despiden a la vez.