¿QUIÉN LO DIJO? | "Sánchez se ha quitado la careta en el día de Halloween"

Comenzó la campaña electoral de cara al 10-N. Una nueva cita con las urnas que dejará a los cinco candidatos de los principales partidos políticos de nuestro país (PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox) recorriendo miles de kilómetros en caravana electoral. ¿El objetivo? Transmitir su mensaje, sus ideas para tratar de convencer al electorado. Para ello, serán frecuentes las consignas y proclamas, pero también algún que otro 'dardo envenenado' hacia sus adversarios políticos. Muchos de ellos, en ocasiones, son difíciles de adjudicar a un candidato en concreto.

Por eso, en COPE.es proponemos a nuestros lectores un concurso diario en el que tendrán que adivinar quién ha dicho la siguiente frase en campaña. En este caso es la siguiente:

"Sánchez se ha quitado la careta en el día de Halloween: Otra vez va a llevar a un bloqueo porque quiere reeditar un 'Gobierno Frankenstein".

En esta línea, en esta segunda jonrnada electoral también hemos escuchado: "Yo en política me fío hasta donde me fío, porque también me acuerdo de cuando Pedro Sánchez nos dijo que iba a hacer un Gobierno de coalición con nosotros", según afirmó Pablo Iglesias.

Por su parte: "¿Va a seguir usted bloqueando un Gobierno progresista liderado por el PSOE por quinta vez?", le ha preguntado Sánchez a Iglesias.

El de la gran coalición ha sido la primera agarrada del día entre los líderes de dos partidos que intentaron formar un Gobierno conjunto para sacar adelante la investidura en julio. Fracasaron y desde entonces la animadversión política entre ambos es evidente.

Sin embargo, la proclama política por la que hoy preguntamos ("Sánchez se ha quitado la careta en el día de Halloween: Otra vez va a llevar a un bloqueo porque quiere reeditar un 'Gobierno Frankenstein"), la ha pronunciado en este segundo día de campaña el líder del PP, Pablo Casado.