La foto de Gabriel Rufián sobre Vox que ha dejado a todos sus seguidores estupefactos

El candidato de ERC a las elecciones generales del 10 de noviembre, Gabriel Rufián, ha compartido una fotografía relacionada con Vox durante esta jornada electoral que ha dejado a todos sus seguidores boquiabiertos.

Màxima difussió. Això de @gabrielrufian és molt greu. Està blanquejant el feixisme i els que ens volen esborrar com a poble. S'ha fet fotos amb tots els apoderats de VOX de l'escola Ribatallada de Sabadell. pic.twitter.com/CWTBcRU7En

Rufián ha compartido este tuit en el que se le ve posando junto a un apoderado de Vox en Sabadell. Una imagen que no ha gustado al autor del tuit. "Esto de Rufián es muy grave. Está blanqueanfo el fascismo y a los que nos quieren borrar como pueblo", asegura el tuit, que el propio Rufián ha retuiteado.

Otros seguidores independentistas le han recriminado también su actitud, aunque el propio Rufián no ha tenido ningún problema en difundir estos mensajes de independentistas criticando su compadreo con los apoderados de la formación liderada por Santi Abascal.

Rufián i 3 interventors de Vox fent-se fotos junts ara mateix. Hi ha coses que no entenc... pic.twitter.com/uDg4CbuXlR

"Rufián y tres interventores de Vox haciéndose fotos juntos ahora mismo. Hay cosas que no entiendo...", dice este mensaje de Marc Torras.

Otro de sus seguidores apuntaba la posible causa de la decisión de Rufián.

No sé quién trolea más a quien si @gabrielrufian al apoderado de vox o el apoderado a Rufián. Tengo mis dudas. O si ambos a los hiperventilados de ambos bandos.

Al final, ante la presión de los independentistas, el propio Rufián ha decidido pedir disculpas.

Hoy al entrar y al salir del colegio electoral del barrio de Sabadell en el q voto mucha gente me ha pedido fotos. Entre ellos unos apoderados de VOX. Jamás le he dicho q no a una foto a nadie pero entiendo q estas puedan molestar. Pido disculpas a quien se haya podido enfadar. pic.twitter.com/jehVqZm0mN