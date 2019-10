Echenique carga contra los "privilegios fiscales" de Marcos de Quinto y las redes le pasan la factura

El diputado de Podemos, Pablo Echenique, ha cargado duramente contra el miembro de Ciudadanos, Marcos de Quinto. A través de su cuenta de Twitter, Echenique lanzaba este agresivo mensaje:

Marcos de Quinto es diputado por un partido que dice mucho ESPAÑA y lo llena todo de banderas. Por eso decidió vivir tres meses en Lisboa para acogerse a un sistema de privilegios fiscales para millonarios y así pagar (muchos menos) impuestos en PORTUGAL. https://t.co/eFVGBS11U1 — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ ���� (@pnique) October 10, 2019

Sorprendentemente, De Quinto, tan activo en redes o más que Echenique, no ha querido entrar al trapo. Pero los usuarios de internet no han tenido dudas y han aprovechado para recordarle a Echenique que él no es precisamente un modelo de cumplimiento con sus obligaciones con Hacienda.

Defraudador. Lárgate de la política. Y a ser posible de España. pic.twitter.com/sX237k6Jl9 — Ángel Baena ���� (@AngelBaena5) October 10, 2019

Quizás te deberías plantear no tocar algunos temas en público.



Que tú acuses a alguien de no pagar impuestos es poco coherente.



Es como si saliera el Macho Alfa diciendo eso de que no está bien vivir en una mansión, protegido por policia, alejado de la gente normal. — El Azote de Dios (@ElAzotedeDios5) October 10, 2019

La semana pasada, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón confirmaba la sentencia contra Echenique por no dar de alta a su asistente en la Seguridad Social.

El viernes pasado, Pablo Echenique dijo que no iba a dimitir. Explicó que cualquiera que se lea la sentencia podrá ver que no le invalida para encabezar la lista al Congreso en las elecciones del día 10. Algo que choca con el código interno de la formación, que obliga a los condenados en firme a dimitr.