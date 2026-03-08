Yin, chino en Barcelona: “Los chinos nos ayudamos entre nosotros: si me prestan 3.000 euros, puedo abrir un bar y devolver el dinero"

Los bazares, pequeños bares y peluquerías regentados por ciudadanos chinos se han convertido en una parte inseparable del paisaje urbano en la mayoría de barrios de Barcelona. Su presencia constante y sus amplios horarios de apertura los hacen un elemento cotidiano para miles de personas, pero detrás de esta realidad se esconde una historia de necesidad y adaptación que pocos conocen.

Contrario a la creencia popular de que estos negocios son una preferencia cultural, la realidad es mucho más compleja. Así lo explica Yin, un ciudadano chino que reside y trabaja en la ciudad, quien desvela que para la mayoría de sus compatriotas, emprender en estos sectores no es una elección, sino una consecuencia directa de las barreras que encuentran al llegar.

Los chinos abren bazares, bares y peluquerías porque no les queda otra opción" Yin

El idioma, una barrera infranqueable

Según el testimonio de Yin, el principal obstáculo para la comunidad china en España es el idioma. La falta de dominio del español o del catalán limita drásticamente las oportunidades laborales en sectores que requieren una comunicación fluida, ya sea con clientes o con compañeros de trabajo. Yin lo resume de forma contundente: "los chinos abren bazares, bares y peluquerías porque no les queda otra opción".

Esta barrera lingüística hace que el acceso a profesiones cualificadas o a un puesto en una empresa convencional sea una meta casi inalcanzable durante los primeros años en el país. Ante este panorama, el autoempleo emerge como la vía más factible para ganarse la vida. Abrir un pequeño comercio permite a los recién llegados generar ingresos sin depender de un contrato y sortear la barrera comunicativa que les frena en otros ámbitos.

Negocios familiares como motor económico

Estos comercios se estructuran a menudo como negocios familiares. En ellos, padres, hijos y otros parientes colaboran estrechamente, lo que no solo fortalece los lazos familiares, sino que también permite reducir costes laborales y mantener el negocio abierto durante largas jornadas, incluidos los fines de semana. Este modelo operativo es clave para la supervivencia y rentabilidad de los establecimientos.

Alamy Stock Photo



Además del apoyo familiar, dentro de la propia comunidad china existen redes de apoyo informales que juegan un papel fundamental. Los emprendedores que ya llevan años establecidos en Barcelona suelen orientar a los recién llegados, ofreciéndoles consejos prácticos sobre cómo montar un comercio, qué tipo de negocio puede tener más éxito en una zona determinada o cómo navegar la burocracia local.

Una historia de esfuerzo y adaptación

Yin reconoce que no todos los chinos sueñan con regentar un bazar o un bar. Sin embargo, para muchos, representa la única oportunidad disponible para empezar de cero y construir un futuro en un nuevo país. Con el tiempo, algunos consiguen mejorar su situación, diversificar sus inversiones o incluso dar el salto a otros sectores a medida que sus hijos, ya bilingües, se integran plenamente en la sociedad.

La reflexión de Yin pone de manifiesto una realidad que se repite en miles de pequeños comercios de toda España. Detrás de cada mostrador hay una historia de esfuerzo, sacrificio y adaptación, el relato de personas que buscan una oportunidad para prosperar y empezar de nuevo lejos de su hogar.