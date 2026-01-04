La vivienda a dos velocidades: el precio se desploma un 21% en dos municipios mientras sube en el resto de España

El mercado de la vivienda en España presenta un escenario de contrastes. Mientras la tendencia generalizada muestra una escalada de precios que dificulta cada vez más el acceso a una casa, existen auténticos oasis inmobiliarios donde la situación es radicalmente opuesta. Según datos de un reciente estudio de Idealista, el precio de la vivienda usada ha experimentado un incremento medio del 15,7% en el último año a nivel nacional, una cifra que evidencia la tensión del mercado.

Cerramientos en una vivienda en construcción

Sin embargo, esta realidad no es uniforme en todo el territorio. Un análisis detallado revela que en una decena de localidades la tendencia se invierte, ofreciendo caídas de precios significativas. Este fenómeno se hace especialmente visible en municipios de la llamada 'España despoblada', donde el valor del metro cuadrado no solo no ha subido, sino que ha descendido, abriendo una ventana de oportunidad para compradores que buscan alternativas a las grandes capitales, las islas o las zonas de costa, donde la presión es máxima.

Dos pueblos a contracorriente

A la cabeza de este particular ranking se encuentran dos municipios que desafían todas las estadísticas nacionales. Se trata de Torreperogil, en la provincia de Jaén (Andalucía), y Arroyo de la Luz, en Cáceres (Extremadura). En ambos lugares, el precio de la vivienda usada se ha desplomado un 21% en comparación con el año anterior, marcando una distancia abismal con la media del país y convirtiéndose en los dos lugares donde más desciende el valor del suelo.

En el caso de Torreperogil, un pueblo jienense, el coste del metro cuadrado se sitúa actualmente en unos 549 euros de media. Esta cifra no solo representa una caída histórica para el municipio, sino que contrasta fuertemente con los 852 euros por metro cuadrado que se pagan de media en la capital, Jaén, según los datos del mismo portal inmobiliario. Esta brecha lo convierte en una opción muy atractiva dentro de la comunidad andaluza.

Por su parte, Arroyo de la Luz ofrece un escenario aún más económico. En esta localidad extremeña, el precio medio es de tan solo 483 euros por metro cuadrado, uno de los más bajos del país. A pesar de compartir el mismo porcentaje de descenso del 21% con el pueblo andaluz, su punto de partida ya era más bajo, lo que lo consolida como una de las opciones más asequibles de España para comprar una vivienda.

El mapa de la vivienda asequible

Aunque Torreperogil y Arroyo de la Luz lideran las caídas, no son los únicos. El informe destaca un total de diez municipios que han visto reducirse el coste de sus inmuebles. Estos pueblos se reparten por la geografía española, dibujando un mapa de oportunidades en comunidades como Galicia, Castilla y León, Cantabria o Murcia, que se suman a las ya mencionadas Andalucía y Extremadura.

EUROPA PRESS (Foto de ARCHIVO)ViviendaEUROPA PRESS13/12/2010

En Galicia, por ejemplo, destacan los casos de Allariz (Ourense), con una bajada del 16% y un precio medio de 737 €/m², y A Estrada (Pontevedra), con un descenso del 15% que deja el metro cuadrado en 685 €. En Cantabria, el municipio de Campoo de Enmedio ha registrado una caída del 14%, situando el precio en 625 €/m². Este mismo porcentaje de descenso se observa en Cotobade (Pontevedra).

Otras localidades se suman a esta tendencia con descensos del 13%, como Mojados en Valladolid (815 €/m²), El Carpio en Córdoba (490 €/m²) y, en la Región de Murcia, los municipios de Alguazas (526 €/m²) y Abarán (537 €/m²). Todos ellos representan una alternativa real frente al alza generalizada y la creciente dificultad para acceder a una vivienda en propiedad en la mayor parte del país.