VÍDEO: Díaz se fija como primeras medidas en Trabajo la reforma del subsidio de paro y el alza del SMI

Dará continuidad en esta legislatura a la Comisión de Expertos del salario mínimo "con un mandato renovado y más amplio"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado este martes que sus primeras medidas en esta legislatura serán la reforma de la protección asistencial por desempleo (subsidios) y la subida para 2024 del salario mínimo interprofesional (SMI), para la que convocará "de inmediato" a sindicatos y empresarios.

"Nuestra primera medida será mejorar la protección por desempleo. Eliminamos los recortes del PP en la prestación pública contributiva de desempleo y ahora es el momento de avanzar en el nivel asistencial. Lo vamos a hacer. Vamos a empezar protegiendo a quienes más lo necesitan", ha enfatizado la ministra.

Durante el acto de toma de posesión de sus cargos, en el que ha estado arropada por los otros cuatro ministros de Sumar y al que han asistido los dirigentes de CCOO, UGT, CEOE y Cepyme, Díaz ha adelantado que dará continuidad en esta legislatura a la Comisión de Expertos del SMI, "con un mandato renovado y más amplio".

Así, ha explicado que pedirá a esta Comisión que evalúe también las consecuencias en materia de igualdad y desigualdad que puede tener la subida del SMI.

Para Díaz, el alza del SMI "ha permitido mejorar los salarios y el empleo porque es el instrumento fundamental para combatir la brecha retributiva de género y la desigualdad". "No hay mejor herramienta para combatir la pobreza laboral", ha destacado la ministra.

La vicepresidenta segunda, visiblemente emocionada por continuar en sus cargos en esta nueva legislatura, se ha comprometido a "impulsar una nueva ola de derechos laborales que se consagrarán" en el nuevo Estatuto del Siglo XXI.

En presencia de los líderes de los agentes sociales, Unai Sordo (CCOO), Pepe Álvarez (UGT), Antonio Garamendi (CEOE) y Gerardo Cuerva (Cepyme), la ministra, que ha reiterado que ésta será la legislatura "del tiempo para la vida", ha asegurado que todo esto se hará en el marco del diálogo social, al que todavía "le quedan muchas horas".

"Querido Antonio, yo sé que a ti te hubiera gustado que nuestra relación fuera un poco más precaria y que probablemente las personas que ocuparan este cargo fueran otras. A pesar de esta broma, sabes muy bien que vamos a seguir trabajando por el bien de nuestro país. Vamos a seguir dialogando siempre. Algunas veces no estaremos de acuerdo y otras veces sí, pero lo importante, es que el diálogo es un método y cuando hay diálogo social, las partes enfrentadas siempre dejan su impronta", ha afirmado Díaz dirigiéndose al líder de la patronal española.

"NO NOS VAMOS A CONFORMAR"

La vicepresidenta ha agradecido a sindicatos y empresarios todo el trabajo realizado en la anterior legislatura, con el que demostraron que "el entedimiento es posible", así como a todo su equipo, "el mejor de España".

Díaz, con la voz entrecortada por la emoción, ha asegurado que es "un honor" para ella seguir siendo vicepresidenta del Gobierno y mantener la cartera de Trabajo y de Economía Social "para seguir defendiendo a las personas trabajadoras y, sobre todo, para seguir mejorando la vida de las personas trabajadoras".

"Estar aquí me hace feliz porque me permite hacer lo que llevo haciendo toda mi vida, que es ser una humilde abogada que disfruta poniéndose una toga para defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Esto es lo que también tengo el orgullo de hacer hoy en el Ministerio de Trabajo", ha subrayado.

En este sentido, Díaz ha instado a no olvidar que la "misión" del Gobierno no es otra que mejorar la vida de la gente y hacer de España un país mejor.

"Y quiero lanzar un mensaje claro, no vamos a conformarnos, no vamos a conformarnos porque un trabajador que cobra 1.300 euros al mes sencillamente no puede conformarse. Una madre con dificultades para cuidar a sus hijos o llegar a final de mes no puede conformarse. Un joven que tiene que compartir un piso porque no le permite su salario pagar el alquiler no puede conformarse. Nosotros y nosotras no vamos a conformarnos. El Gobierno de España no va a conformarse. Este Gobierno va a ir más lejos", ha aseverado.

Así, la ministra ha declarado que el Ejecutivo seguirá luchando contra la desigualdad, modernizando y "democratizando" España y dando continuidad al país "como referente en Europa".

HACER MÁS FUERTES LOS SINDICATOS Y LAS PATRONALES

Díaz ha aprovechado también para pedir a mujeres, jóvenes, trabajadores, empresarios, autónomos y a todas sus organizaciones que "no dejen solo" al Gobierno.

"Ayudadnos y organizaos para hacer más fuerte nuestra democracia. La democracia necesita de todos y todas vosotras. Haced más fuerte los sindicatos para defender mejor los derechos laborales. Haced más fuertes las organizaciones de trabajo autónomo para hacer así más fuertes a las personas que trabajan con carácter autónomo. Y también organizaos mejor en las patronales para tener también empresas más sólidas, más robustas y empresas más resilientes", ha demandado.

