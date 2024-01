Un vecino de Galicia reclama una multa de Hacienda y la respuesta de un tribunal le deja helado: "Surrealista"

Hacienda no perdona errores involuntarios en nuestra declaración de renta. Y es que aunque el fallo no lo hayamos cometido a propósito, la sanción es segura y certera.

Ante esta situación solo nos quedan dos opciones, bien hacer frente a esa multa o por el contrario ser valientes y reclamar sabiendo que que nos enfrentamos a un largo proceso en el que podemos no salir victoriosos.

La ayuda de 600 euros para pagar el carnet de conducir: Estos son los requisitos para solicitarlo Son muchos los jóvenes que retrasan sacarse el carné de conducir, entre las razones, la imposibilidad de pagar el coste. Pero hay ayudas que pueden facilitar su obtención. María BanderaRedacción DigitalMadrid 23 ene 2024 - 07:31

Y ese miedo es precisamente lo que hace que muchos ni se planteen pleitear con la administración. Pero se puede llevar a Hacienda a los tribunales y salir victorioso. Eso ha sucedido en Galicia. Allí el Tribunal Superior de Justicia ha liberado a un contribuyente de pagar una sanción de más de 70.000 euros tras acreditar que en su declaración cometió un error.

El órgano judicial aboga por incluir el derecho al error del contribuyente en la ley tributaria, algo que ahora mismo no existe y que muchos tachan de inconstitucional.









Obligación de autoliquidar pero sin errar

"Esta sentencia es muy importante", reconoce en La Linterna de COPE, Antonio Martínez, abogado del despacho Martínez Lafuente Abogados, que tacha el sistema español de "surrealista". "A todos los ciudadanos nos obligan a autoliquidar, es decir que tenemos que hacer la declaración, sepamos o no de impuestos".

En este sentido explica el letrado que si el Estado nos obliga a hacer la declaración, un trabajo que pueden hacer los funcionarios, "lo lógico es que me deje equivocarme", o por lo menos que admita "una interpretación dentro de la ley" que pueda ser "más favorable a mis intereses".

Pero no sucede así. "Te obligan a invertir tu tiempo para ahorrar dinero al Estado y encima te sancionan si te equivocas".

Audio









El caramelo de la deducción

Una vez interpuesta la sanción, Hacienda "utiliza el caramelo de la reducción". Es decir, nos sanciona indiferentemente de si hay o no mala fe pero nos condona "un 50%". Pero eso no nos debe de hacer desistir de la idea de reclamar, "porque la base de todo es la presunción de inocencia".

"Si yo me he equivocado de buena de porque no sé de derecho fiscal, no me pueden sancionar".

A su juicio, "hay que analizar cuál ha sido la situación, porque no es lo mismo haber interpretado una norma mal a propósito para defraudar al Estado, que simplemente interpretar una norma a favor de mis intereses teniendo que cuenta que las normas fiscales son confusas".

Por eso insiste, "aunque me ofrezcan el caramelo de la reducción, hay que plantearse siempre recurrir, porque muchas veces se gana".

Cómo sabe Hacienda si es un error

La clave, señala Antonio Martínez "es que sea algo razonable, que aunque sea favorable a tus intereses no se haya pretendido nunca perjudicar a la Hacienda".

Un pastel, al que Hacienda no va a renunciar

En cualquier caso reconoce que en general Hacienda no va a cambiar su criterio porque con las sanciones y las condonaciones "tiene una recaudación extra".

Así que lo más probable es que sigamos igual "y que haya que ir a los tribunales para que anulen las sanciones".

PINCHA PARA LEER: Declaración de la Renta 2024: plazos, novedades para autónomos y atento si tienes criptomonedas

¿Reformar la ley Tributaria?

En su opinión no haría falta reformar esta ley porque realmente "el derecho fiscal es derecho Administrativo y la base de todo derecho en general es la presunción de inocencia". "Lo lógico en un estado de derecho tendría que ser que el inspector de turno preguntase antes sancionar al contribuyente".

Plantea el experto que "el Estado elimine el sistema del autoliquidación, y que sea el Estado quien haga la declaración, si bien "es algo que no va a suceder porque el coste sería bestial y además tendría que renunciar a la sanción".

En España, reconoce, el problema con las sanciones tributarias "va al revés". "Hay una presunción de mala fe y al contribuyente le toca demostrar que ha actuado de buena fe, lo cual es surrealista porque va en contra de la Constitución y de la legislación".

PINCHA PARA LEER: ¿Utilizas plataformas de segunda mano como Wallapop? Hacienda avisa de la medida que afecta a los vendedores

PINCHA PARA LEER: La medida que planea el Gobierno y que toca de lleno a tu supermercado de barrio: Temblando

Más de lo mismo con la obligación de Hacienda de hacernos presentar nuestra declaración por internet. "A quienes le sancione por no hacerlo de esta manera, tendrán que recurrir y ganarán".

"No puedes imponer esa carga a todos los ciudadanos, tendrás que ver cada caso", concluye el abogado en COPE.

TE PUEDE INTERESAR: Carlos Herrera: “Los nuevos impuestos a energéticas y a la banca tienen vocación de multas”