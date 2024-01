Una grabación inédita de Camarón de la Isla sale a la luz en un anuncio de cerveza

Un archivo sonoro inédito en el que Camarón de la Isla dedica una bulería a una cerveza ha salido a la luz en el nuevo anuncio de una marca cervecera andaluza, una fábula protagonizada por la clásica muñeca de gitana que hace décadas se convirtió en un popular adorno.

Tras el éxito, hace tres años, de un anuncio en el que Lola Flores, gracias al 'deepfake', cobraba vida para reivindicar el acento andaluz, se estrena ahora otro 'spot' destinado a devolver a la actualidad a grandes iconos de la cultura andaluza.

En un momento del anuncio se escucha la voz original de Camarón de la Isla cantando "De la Cruzcampo yo no me quito, de la Cruzcampo yo no me aparto, explica la compañía cervecera en una nota de prensa difundida este domingo, donde aclara que se trata de un archivo sonoro real, inédito, registrado en 1989 durante "los momentos de compadreo después de las maratonianas sesiones de grabación" del disco 'Soy Gitano'.

A Camarón le encantaba reírse y Cruzcampo era la cerveza que nos acompañaba siempre, la que nos gustaba. Algo que surgió como una broma, él era capaz de convertirlo en arte. Por eso era un genio, explica Tomatito, su guitarrista, en la nota de prensa difundida por la compañía.

El baile que acompaña a la bulería en el anuncio es obra de Triana Ramos, la coreógrafa del Motomami World Tour de Rosalía, y la música corre a cargo de la banda Derby Motoretas Burrito Kachimba, quienes han adaptado su canción Gitana para el spot.

El anuncio es una fábula que se inicia con Lola Flores en el televisor de un bar reivindicando el acento andaluz.

Al escuchar en boca de Lola Flores "El acento es tu tesoro, no lo pierdas nunca", la muñeca gitana que tiene al lado la televisión cobra vida, haciendo un homenaje a una figura que fue todo un clásico en la decoración de muchos hogares.

Encarnada por la actriz y bailaora Carmen Avilés, la muñeca emprende un viaje de autodescubrimiento "sacudiéndose el polvo".

Con un vestido de más de 30 kilos, la bailaora recorre calles y avenidas de Jerez de la Frontera y Cádiz y escenarios de la antigua cárcel de El Puerto de Santa María, convertida en plató, para encontrarse con un sin fin de referentes, como el cantante de sevillanas El Pali, el rockero Silvio o Martirio, quien realiza un cameo como pionera de las gitanas modernas.

Firmada por la agencia creativa Ogilvy, esta nueva entrega de la campaña "Con mucho acento" contará con monumentales acciones de promoción, como la muñeca de 8 metros de altura y 12 metros de ancho instalada en la Plaza de Callao de Madrid.