'Turia' celebra su 40 aniversario con una charla del escritor Luis Landero y el periodista Fernando del Val este jueves

La revista 'Turia' ha organizado una "interesante" charla entre el escritor Luis Landero y el periodista cultural Fernando del Val para celebrar su 40 aniversario este jueves, 23 de noviembre, a las 19.30 horas, en la Delegación Territorial del Gobierno de Aragón en Teruel, con acceso es libre hasta completar el aforo.

Para este número de Turia, la revista también ha preparado un "espectacular" monográfico que pretende rendir homenaje y reivindicar la valía del poeta aragonés Ángel Guinda como uno de "los escritores de referencia de la lírica española" del siglo XX y comienzos del XXI.

Un total de veinte autores, coordinados por el catedrático de la Universidad de Zaragoza, Alfredo Saldaña, se aplican al objetivo común de lograr que la obra de Guinda trascienda las fronteras de la minoría y conquiste nuevos lectores.

Desde 'Turia' consideran que Guinda debe ser valorado como uno de los escritores a tener en cuenta en cualquier balance de las letras españolas contemporáneas. "Máxime porque Guinda siempre mantuvo una coherencia expresiva y un insobornable compromiso con la palabra y con la vida. Una actitud que lo situaría al margen de lo políticamente correcto y de las modas más o menos efímeras, anodinas e insustanciales", han afirmado.

Por ello, la revista ha dedicado un amplio, atractivo y riguroso monográfico en el que participan tanto especialistas en su obra como reconocidos estudiosos de la lírica española.

150 PÁGINAS DE TEXTOS INÉDITOS

A través de 150 páginas de textos inéditos se estudian y ofrecen las claves que marcan la trayectoria vital y literaria del citado escritor aragonés, nacido en Zaragoza 1948 y fallecido en 2022 en Madrid, ciudad en la que residía desde 1987.

Ángel Guinda ha sido colaborador habitual y "numerosos poemas suyos" han aparecido publicados en las páginas de la revista. El propio Alfredo Saldaña le ha dedicado, en el número 132, un artículo panorámico y, unos meses antes de morir, Guinda protagoniza una entrevista realizada por el periodista cultural y también poeta Fernando del Val.

'Turia' es una revista que tiene una edición en papel de periodicidad cuatrimestral y otra digital --web y Facebook-- de difusión diaria. Está editada por el Instituto de Estudios Turolenses (IET) de la Diputación de Teruel (DPT), y cuenta con el apoyo de la Caja Rural de Teruel, del Ayuntamiento de Teruel y el Gobierno de Aragón. Su distribución es nacional e internacional por suscripción.

Según ha subrayado Ángel Saldaña en el artículo, Ángel Guinda siempre ha entendido "la poesía como una opción de vida" y no ha dejado nunca de tener los pies en la tierra y la mirada en el horizonte.

"Hizo de la poesía el centro en torno al cual giró a lo largo y ancho de toda su vida. Poeta, ensayista, crítico literario y de arte, traductor, editor, impulsor de incontables proyectos literarios, como la colección Puyal, que comenzó su andadura en 1977, o la revista Malvís, de la que editó, ya desde su residencia madrileña, diez números entre 1988 y 1991", ha asegurado.

Esos proyectos, no le han impedido desarrollar una dilatada y singular obra poética publicada, casi toda ella, en Olifante, su editorial de referencia, dirigida desde el primer momento (1979) por Trinidad Ruiz Marcellán.

TRADUCTOR EN VARIOS IDIOMAS

En paralelo, ha llevado a cabo un meritorio trabajo de traducción del italiano --Cecco Angiolieri, Antonio Sagredo, con Inmaculada Muro--, portugués --Teixeira de Pascoaes, Florbela Espanca, José Manuel Capêlo, Ana Cristina Cesar, Augusto dos Anjos--, francés --Paul Éluard-- y catalán --Àlex Susanna)--.

Por su parte, el profesor de la Universidad de Zaragoza, Antonio Pérez Lasheras, ha escrito en su artículo las 'Notas para una edición crítica de la poesía completa de Ángel Guinda', considerando estatarea necesaria e inevitable y ha reclamado para esa empresa unas "bases teóricas serias y coherentes".

Pérez Lasheras ha indicado que Ángel Guinda es "un poeta muy reconocible" en todas sus manifestaciones creativas debido a que están marcadas por el compromiso, la rebeldía, la tendencia aforística y asertiva, y un lenguaje característico y singular.

El escritor y crítico literario Manuel Rico, es un "gran conocedor y estudioso" de la poesía española y ha reivindicado a Guinda entre los autores de calidad incuestionable por haberse quedado injustamente fuera de foco.

"Ángel Guinda fue una suerte de militante sagrado de la poesía y de la belleza. Y un hombre, afable, generoso y comprometido con su tiempo", ha manifestado.

MÁS COLABORACIONES

Otra de las colaboradoras de este monográfico, Teresa Agustín, ha señalado en la 'Carta a un viejo poeta' que los poemas de Guinda "se oyen en el silencio, traspasan una oscuridad que aterra, van desde la vida a la muerte, de lo cotidiano a la luz, a lo telúrico. Vuelves avivir y vuelves a morir, pero te asiste la belleza escuchada en cada verso".

Por su parte, el también catedrático de la Universidad de Zaragoza y crítico literario Túa Blesa, ha transmitido en 'Turia', a propósito de los "afolirismos y aforismos" de Guinda, que son textos de "expresión del saber, del pensamiento en gotas del yo, un yo en sus afolirismos que es Ángel Guinda, un pensamiento que fue siempre el de una palabra y una vida libre, rebelde, generosa".

Un breve y hermoso texto de su viuda, Raquel Arroyo, ha servido de introducción a los seis poemas inéditos y póstumos de Ángel Guinda que 'Turia' publica como colofón de su homenaje. En ese texto cargado "de emoción y de sinceridad", se describe muy bien cómo es Guinda

"Ángel no ha sido complaciente ni con los lectores ni consigo mismo. La inmensa mayoría de los poemas no son amables, pero sí auténticos, contundentes, lúcidos, graves. Su poesía no caduca; al contrario, con el paso de los años adquiere más matices, se hace más profunda, más verdadera, más íntima. De esta manera nos ha ido revelando los misterios inherentes a la existencia y condición del ser humano y a su desaparición", ha precisado en el texto.

Ángel Guinda recibió en 2010 el Premio de las Letras Aragonesas a toda una vida de dedicación a la literatura, es objeto de otros reveladores estudios en este homenaje que le profesa 'Turia' y cuyos autores son Celia Carrasco Gil, con 'Fugitivo interior hacia la luz: los dinamismos en la poesía de Ángel Guinda'; Nacho Escuín, con 'Ángel Guinda que estás en los cielos'; José Luis Gracia Mosteo, con 'Como un pez en el aire'; Rafael Morales Barba, con 'La poesía de Ángel Guinda no se consume'; y Manuel Martínez-Forega, con 'Con profundidad de campo: sobremorir a Ángel Guinda'.

Otros autores son Enrique Ester Mariñoso, con 'Ángel Guinda: una poesía útil que apuesta por la vida'; Alejandro Bona Ester, con 'Ángel Guinda, el Prometeo moderno'; Manuel Neila, con 'Ángel Guinda, aforista en su punto'; Jesús Soria Caro, con 'Ángel Guinda: una gota de dudas en el mar de la negación'; Agustín Porras, con 'La avidez de Ángel Guinda por vivir'; y Mariano Castro, con 'Ángel Guinda, vivir después de haber vivido'.

Cierran el monográfico seis poemas inéditos de Guinda y una cuidada y completa biocronología de Ángel Guinda elaborada por el reconocido biógrafo José Benito Fernández.