Los tres trucos que sí sirven para ahorrar en tu factura de la luz: con un solo gesto

Una de las mayores preocupaciones de los españoles, y más concretamente de las familias, es el precio de la electricidad, un elemento que es completamente necesario para vivir todos los días del año. A esto, además le acompaña un precio que no suele ser barato, pero que sí es muy cambiante a cada hora del día, por lo que hay horas más caras y más baratas en las que el coste de la más cara podría multiplicar hasta por varias veces la de la más barata.

Uno de los peores episodios en cuanto al precio de la electricidad lo vivimos hace unos años cuando comenzó la guerra de Ucrania, que también provocó que hasta los precios de los combustibles superasen los dos euros por litro. En el caso de la luz también se alcanzaron máximos históricos, y aunque los precios ya se hayan moderado, siempre es recomendable ahorrar electricidad para, en definitiva, ahorrar dinero.

Son algunas ocasiones en las que puede salir rentable cambiar de compañía eléctrica, variar la potencia que tienes contratada, instalar opciones de energía renovable, como paneles solares, o cambiar el tipo de tarifa que tengas por una nocturna o de precios más estables, por ejemplo, en caso de que tengas un vehículo enchufable y lo cargues por las noches.

Al margen de eso, dentro de casa sí existen algunos cambios que aunque sean mínimos y no modifiquen nuestros hábitos, pueden ahorrarnos unos cuantos euros al cabo del año, al igual que hay casos en los que si apagamos los electrodomésticos regularmente podríamos estropearlos y tener que repararlos o comprar uno nuevo, no que no será barato.

Los trucos que SÍ funcionan

Cambia los horarios en los que utilizas algunos electrodomésticos y, al ponerlos en marcha, usa el modo ECO. En el caso del lavavajillas, lo recomendable es ponerlo a partir de las doce de la noche. Muchos, especialmente los más modernos, que además son más eficientes, se puede programar la hora a la que ponerlo, por lo que si no queremos acostarnos tarde o no vamos a estar en casa, el aparato se activará de manera automática. Además, es importante poner el programa ECO, algo que puede confundir a muchos, ya que aunque sea el programa que más tarda, es el que menos electricidad y agua consume. Con esta acción, se podrían ahorrar más de 50 euros al año.

Aire acondicionado

La lavadora es otro de los electrodomésticos que más se utilizan. En este caso, lo más recomendable para no tener que sacar la colada a las tres de la madrugada, será hacerla los fines de semana sobre el mediodía, y en cuanto a su uso, también utilizar programas ECO, con temperaturas más bajas, y bajando las revoluciones del centrifugado. Además, también es evidente que para secar la ropa, será más económico utilizar el tendedero, que no gasta nada, a utilizar la secadora. Esta medida puede suponer un ahorro de hasta 20 euros.

El modo eco, también será recomendable utilizarlo en el horno y en todos los electrodomésticos que podamos, aunque en este caso será especialmente relevante porque podría ahorrar hasta 1000W de energía. También a la hora de cocinar, será importante utilizar el fogón y el menaje adecuado al tamaño de lo que queremos cocinar. Además, en el caso de estos electrodomésticos, aprovechar el calor residual.

En cuanto a la nevera y el congelador, que son los electrodomésticos que más gastan de toda la casa, ya que siempre están enchufados y representan más del 20% de la energía consumida, lo más recomendable es optimizar su temperatura y también abrir la puerta durante el menor tiempo posible. Además, es recomendable que la bombilla del interior sea de LED, que se calienta menos y gasta menos electricidad, y en caso de que tengamos que sustituir este electrodoméstico porque se haya estropeado, deberemos comprar el que más eficiente sea.

Y ya fuera de la cocina, otra de las acciones que debemos hacer es la de optimizar la climatización de nuestra casa, ya sea en verano con el aire acondicionado o en invierno con la calefacción, es importante mantener una temperatura estable durante las 24 horas del día, que podrá ser algo más baja durante la noche. No abrir las ventanas sin necesidad salvo para ventilar o no cubrir los radiadores también maximizarán la eficiencia, así como el uso de termostatos inteligentes.

Desenchufar algunos cargadores y transformadores de la red eléctrica, así como algunos electrodomésticos como la tostadora, también será recomendable, ya que, además, se reducen riesgos de incendio.

Trucos que NO funcionan o su impacto es mínimo

Aunque sea cierto que hay horas en las que la electricidad sea más barata, solo se recomienda variar el uso de los electrodomésticos que no afecten a nuestro ritmo de vida. En ningún caso es recomendable cocinar de madrugada y variar nuestros horarios de vida y alimentación.

Bombilla de bajo consumo

Otros casos como cambiar las bombillas tampoco nos reportará un gran ahorro, salvo que tengamos focos halógenos o bombillas incandescentes de gran consumo. Pero si poseemos bombillas de bajo consumo, que ya llevan varios años entre nosotros, sustituirlas por unas de led no será significativo, porque ya gastaban poco, aunque ahora gasten menos. Aun así, en caso de que se fundan, sí sería recomendable sustituirlas por LED.

Donde NO es recomendable apagar

A pesar de que siempre se ha dicho eso de desenchufar todos los aparatos cuando no los utilizamos, o apagar el interruptor de la regleta, en algunos casos no es para nada recomendable.

Si tenemos un televisor moderno en casa, es probable que utilice tecnología OLED en su pantalla. Estos televisores cuando están apagados realizan tareas de mantenimiento para ofrecer siempre esa alta resolución, por lo que al desenchufarlo, esos procesos no se hacen y podría dañarse su pantalla, por lo que el ahorro de electricidad será menor que el de comprar otra tele o reparar la tuya.

Televisor

El Router WIFI es otro de los elementos que no se deben apagar, ya que, además de hacer tareas de mantenimiento, es bastante probable que nos quedemos sin línea telefónica fija en casa. También son muchos dispositivos inteligentes los que tenemos conectados a internet, como bombillas inteligentes, o nuestro móvil, tablet u ordenador, que muchas veces aprovechan las horas en las que no los estamos utilizando para hacer actualizaciones del sistema o aplicaciones.

La impresora es otro de esos aparatos que no debemos apagar definitivamente, ya que aunque no produzcamos ningún daño, si tendremos un aumento en el gasto de tinta cada vez que la encendamos, que será también más caro que la electricidad que nos vamos a ahorrar.