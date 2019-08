Tres meses del registro horario obligatorio: aumenta en un 10,5% las horas extras y siguen las dudas

El pasado 12 de mayo entró en vigor el registro horario, la ley que obligaba a las empresas a llevar un control sobre las horas que pasamos en el trabajo. El objetivo es reducir las horas extras no remuneradas. Un objetivo que de momento no se ha cumplido. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, en el segundo trimestre del 2019 las horas extras no remuneradas han aumentado un 10,5%. Se trata de la mayor subida en un segundo trimestre desde 2009. Son 37,9 millones de horas las que hicimos los españoles en el segundo trimestre de 2019.

La incapacidad de muchas empresas para llevarla a cabo está siendo uno de los grandes muros a los que se está enfrentado esta medida. Julián trabaja en el campo. Es agricultor y cuenta a COPE que allí no hay horarios y se trabaja por objetivos. "Si me pongo una jornada de ocho horas pero terminó media hora antes ¿que hago con esa media hora que me sobra?”, se pregunta.

Y es que Julián es además autónomo con una persona a su cargo y no sabe cómo puede acordar con el otro trabajador una forma de hacerlo actualizado y al día este registro. "Nunca nos vemos porque no coincidimos”, explica. Él sólo entiende de una cosa: de currar. Porque todo lo que trabaje es beneficio económico para él. “Quieren que haya trabajo, hablan mucho de la España vaciada, pero solo nos ponen pegas” es la queja por la “excesiva” burocracia que “sufren” los que sacan adelante negocios.

Para COPE ha hablado también Marcos. Es un empresario con 25 trabajadores. No se esconde a la hora de explicar cómo se organiza él: “Yo redacto el horario de cada uno de ellos, al final de la semana cada uno firma su casilla. Es algo completamente manipulable y no representa para nada la realidad”.

Incompatibilidad con sectores

Esta medida entró en vigor entre un mar de dudas. Muchos empresarios no sabían cómo llevarlo a la práctica. Fue tal el desconcierto que el Gobierno se vio obligado a sacar un manual donde se detalla cómo debía regularse el control. Sectores que trabajan por objetivos, otros que pueden elegir su horario y algunos que dependen de factores externos, como la naturaleza, para poder trabajar. Es el caso de la patronal de la Federación Nacional de Cofradías de Pesca. Su presidente, José Basilio, ha contado a COPE que ellos no lo están haciendo. "Es imposible”, zanja.