Transportes busca un modelo de explotación de Cercanías compatible con una liberalización

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha señalado que su departamento quiere definir un modelo de explotación de los servicios de Cercanías compatible con una futura liberalización.

Durante su primera comparecencia en la comisión del ramo del Congreso de los Diputados, ha señalado que las Cercanías van a ser estratégicas y foco de inversión (apoyadas con la nueva flota), ya que la red de alta velocidad ha alcanzado una importante implantación y ha subrayado el desarrollo de sistemas de Cercanías en Galicia y el nuevo de Asturias.

Sin trenes nuevos desde 2008

Puente ha avanzado que a finales de año y principios del que viene llegarán de manera constante a la red los nuevos trenes de Cercanías y que hasta que no ocurra no se puede hacer magia, dado que desde 2008 no hay nuevos trenes, pese a que los servicios han aumentado.

Ha añadido que están trabajando para reducir las incidencias ferroviarias aunque algunas son inevitables y ha reconocido que en Madrid algunas están relacionadas con las actuaciones en marcha en Atocha y Chamartín, pero el modelo más conveniente era conciliar las obras con la prestación del servicio.

También ha reconocido que las Cercanías de Madrid, que contarán con 203 nuevos trenes frente a los 101 de Rodalies, son las más necesitadas de inversión, pero que la nueva flota irá también al País Vasco, Asturias y el sur de España en función de antigüedad y necesidades del servicio.

Diálogo de cara a la restricción de vuelos cortos y nuevo DORA

En materia aeroportuaria, ha abogado por abrir un diálogo con todas las partes para implementar soluciones efectivas y para estudiar la viabilidad de la restricción de vuelos cortos a fin de reducir las emisiones. Este es un acuerdo de Gobierno que alcanzó el PSOE con Sumar.

Además, ha anunciado que ya se ha empezado a trabajar en el nuevo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) para 2027-2031 tras los 3.000 millones que contemplaba el del período 2022-2026.

Los retos en materia aérea pasan por la ampliación de los aeropuertos de Barajas, El Prat (que se espera que sea un 'hub' internacional), varios canarios o la remodelación del de Palma de Mallorca.

También se van a analizar nuevas posibilidades para optimizar los recursos en la conectividad con las islas, impulsar el plan de vuelo de Enaire, la sostenibilidad y conectividad del sector o la modernización de la tecnología y el tráfico de drones.

Acelera la ley de movilidad sostenible y la autoridad de investigación de accidentes

Puente ha señalado que se van a reactivar dos proyectos de ley, el de Movilidad Sostenible y el de creación de una autoridad administrativa independiente para la investigación de accidentes ferroviarios, aéreos, marítimos y de actuación civil, que el Gobierno llevará próximamente al Consejo de Ministros.

En concreto, el proyecto de ley de movilidad sostenible se llevará en febrero al Consejo. Ambas irán al Parlamento tal cual estaban, aunque su voluntad es que salgan con el mayor consenso posible.

Liberalizar peajes en carreteras

En cuanto al modelo concesional en las carreteras de alta capacidad ha señalado que la idea del Gobierno pasa por avanzar en la liberalización de los peajes porque conduce a una mayor igualdad y en la conversión de autopistas en autovías, pero que queda pendiente una reflexión al respecto.

También ha apostado por un nuevo mapa concesional de autobuses, ya que de las 77 concesiones hay cerca de 40 caducadas desde hace muchos años, una situación que hay que revisar.