Todas las claves para entender y seguir esta semana en los mercados financieros

Una vez superado el múltiple vencimiento de opciones y futuros de la semana pasada, la Bolsa recupera el ritmo normal. Y arranca la sesión del lunes con buen ánimo y con ganancias extendidas. El índice Ibex 35 suma un 0,5 por ciento. Se coloca tras las primeras operaciones del día en 9.270 puntos. Hoy surten efecto las decisiones que adoptó hace unos días el comité de expertos del índice Ibex 35. Hoy las acciones de Masmóvil sustituyen a las de Técnicas Reunidas en este indicador. Las primeras suben con cierta fuerza, mientras las últimas operan muy planas. Hoy tiran del mercado Inditex, Repsol, Telefónica y los bancos. En general todos los grandes valores se mueven al alza.

Dos son los factores que van a marcar a fuego la evolución de los mercados financieros y de materias primas en el futuro próximo. La gran cita de esta semana, el gran foco de atención, será la cumbre los países más ricos del mundo, el G-20, que se va realizar en Osaka, Japón, los días 28 y 29. Todas las espadas siguen en alto. Los presidentes de las dos mayores potencias del mundo tienen la oportunidad de acercar posturas o bien mantenerse enrocados y continuar a cara de perro.

El presidente Trump, experto en dar una de cal y otra de arena, ha asegurado que espera obtener una relación comercial justa con China... o ninguna en absoluto. El arte de tensar la cuerda llevado a su máxima expresión. O se hacen las cosas como él quiere o se rompe la baraja. Él es así. Hace pocos días mostró su alegría y su esperanza ante la reunión que mantendrá con su homólogo chino en Osaka. Pero dejó claro que esa cita debería servir para desatascar las conversaciones y no tanto para alcanzar acuerdos concretos. No se espera la paz, pero si una tregua. Algo es algo. El secretario de comercio estadounidense considera que se puede alcanzar un acuerdo comercial con China, aunque no se producirá en este G-20. Desde mediados de mayo las negociaciones entre ambos países se encuentran estancadas.

El segundo foco de atención se encentra en el mercado de materias primas. La explosión de una gran de una gran refinería en Filadelfia la pasada semana y la tensión prebélica en el golfo Pérsico tras el derribo de un dron estadounidense han empujado un poco más arriba el precio del petróleo. Se mantiene en 65 dólares por barril. Viene de subir un 5 por ciento en los últimos días. De nuevo, el presidente Trump tensa la cuerda y aprieta las tuercas todo lo que puede al régimen de Teherán, al que amenaza con nuevas sanciones.

Pero esta semana hay más. El jueves se conocerá el dato de PIB de Estados Unidos. Se espera que se mantenga en un ritmo anual de crecimiento del 3,1 por ciento. Ese día se publicarán, además, las cifras de confianza del consumidor y de las empresas en la zona euro y el dato adelantado de inflación en España correspondiente al mes en curso. Se espera un repunte del IPC español desde el 0,9 al 1,1 por ciento. En Estados Unidos el incide de confianza del consumidor se publica el martes. En este caso se espera un ligero deterioro. Es una referencia importante, porque la actividad del consumo privado justifica y soporta más de las dos terceras partes de la actividad económica en aquel país.

Los grandes bancos centrales reclaman también su parte de protagonismo en esta semana. Mañana, martes, se espera una comparecencia pública del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Lo mercados le escucharán con mucha atención. En los últimos días la Reserva ha dejado bastante claro que rebajará el precio del dinero en breve para impulsar el crecimiento. Ese recorte podría producirse ya en la próxima reunión prevista para finales de julio. Sería el primer recorte de tipos en EEUU desde finales del año 2008.

El viernes se conocerá el IPC de la zona euro, que actualmente se encuentra en el 1,2 por ciento en tasa interanual (ocho décimas por debajo del objetivo del Banco Central Europeo) y también el PIB español. En este caso se espera que se mantenga en el 2,4 por ciento.