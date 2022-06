El temor a la recesión económica multiplica las dudas de las Bolsas y hace caer el precio del petróleo

No ha sido un día fácil en la Bolsa. Los inversores no saben muy bien a qué carta quedarse. No se deciden entre aprovechar las últimas rebajas en los precios para hacer cartera o si tienen que vender al precio que sea y esperar fuera del mercado a que lleguen tiempos mejores.

El índice Ibex 35 ha perdido al cierre un 1,10 por ciento, hasta 8.145 puntos. Pero podía haber sido peor, porque ha llegado a perder un 2 por ciento. El nivel de los 8.050 puntos ha actuado como nivel de soporte para el mercado. Un puñado de valores se ha salvado hoy de la quema. Entre ellos, Telefónica y los dos grandes bancos. Han caído las empresas relacionadas con las materias primas, con Arcelor a la cabeza. Ha sufrido mucho también Repsol. Hoy han pagado dividendo Atresmedia y Ercros, a razón se 0,24 y de 0,085 euros brutos por acción, respectivamente. Ha subido Tubacex, que ha conseguido el mayor contrato de su historia. Se trata de un contrato de diez años por mil millones de euros con la compañía nacional del petróleo de Abu Dabi. Los analistas valoran muy positivamente esta noticia. Alzas tambien en , Inmobiliaria Colonial, que espera superar los ingresos de 500 millones de euros anuales en rentas a la vuelta de dos o tres años.

Los mercados han tenido que lidiar hoy con un pésimo dato de precios al consumo en el Reino Unido. Ha aumentado hasta el 9,1 por ciento, que es su nivel más alto de los últimos cuarenta año. Pero, sobre todo, los mercados han estado muy pendientes del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Ha comenzado su comparecencia semestral ante el Congreso de EEUU en la que pasa revista a la situación y a las perspectivas de la economía. Hoy lo ha hecho ante el Senado, mañana ante el Congreso. Ha asegurado que está convencido de que Estados Unidos puede manejar los aumentos de tipos de interés sin descarrilar. Ha añadido que el enemigo a batir es la inflación, que se encuentra en su nivel más alto de los últimos cuarenta años. Y ha reiterado su decisión de reducirla con la mayor rapidez posible, sin deteriorar en exceso la actividad económica. La semana pasada la Reserva Federal subió el precio del dinero tres cuartos de punto y seguirá haciéndolo en el futuro. La Bolsa de Nueva York estira un poco más las subidas de ayer.

A este lado del charco, el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, ha admitido que baraja un escenario de recesión económica en Europa para el año próximo si la situación se complica más. No es el escenario central de sus proyecciones, pero ahí queda.



En los demás mercados destaca la caída de un 4 por ciento que ha experimentado el precio del petróleo. Marca su precio más barato en un mes. Se paga esta tarde a 110 dólares por cada barril de crudo tipo Brent del Mar del Norte, el que se utiliza como referencia en Europa. El precio medio de los carburantes en las estaciones de servicio baja ligeramente, pero tanto la gasolina como el diesel se mantienen por encima de dos euros por litro y muy cerca de sus máximos históricos.

El gobierno de Estados Unidos estudia reducir o eliminar los impuestos que graban los carburantes. En aquél país el galón de gasolina (3,8 litros) se acerca a los 5 dólares. Un precio nunca antes visto, lo que ha contribuido a aumentar la inflación. El IPC se ha disparado en EEUU hasta el 8,6 por ciento, con una tasa subyacente del 6. Continúa la tensión en el mercado del gas. La AIE, la Agencia Internacional de la Energía, ha lanzado una advertencia a la Unión Europea sobre la posibilidad de que se corte por completo el suministro de gas ruso en un futuro no muy lejano.