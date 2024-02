¿Es buen momento para comprarme un coche eléctrico? Los pros y los contras según un experto

Coche eléctrico, coche híbrido, o uno común... Pueden ser las opciones que pongas sobre la mesa cuando se trata de elegir el coche que quieres adquirir. Puede, además, que tengas sobre la mesa otra opción: uno de segunda mano. Una opción que no hace sino abrirte todo un abanico del que te puede costar elegir.

Por eso, aquí en La Tarde le preguntamos a nuestro economista de confianza y profesor, Fernando Trías de Bes, si hay una opción mejor que la otra. Y es que tenemos que poner los datos sobre la mesa, porque, aunque parezca mentira, nuestro país no es el que más acostumbra a usar coches eléctricos.

De hecho, la cuota de automóviles con enchufe se sitúa en el 12%, diez puntos por debajo de la media europea. "Estamos realmente muy por debajo" decía Trías de Bes, entre otras cosas, porque, asegura, hay países como Noruega cuyo parque automovilístico prácticamente al completo se compone de coches eléctricos o híbridos.

Pero, ¿significa eso que no es buen momento para comprarme un coche eléctrico?

Los pros y los contras de comprar ahora un coche eléctrico

Con los datos sobre la mesa, desde luego pareciera que no es el momento de comprarse un coche eléctrico o híbrido, pero, para Trías de Bes, eso no es del todo así,

Y es que dice que lo peor que está ocurriendo en cuanto a comprarnos un coche es que hay mucha incertidumbre económica, lo que hace que la mayor parte de las personas estén esperando el momento perfecto para hacerlo. Algo que no necesariamente es así. Y es que para el economista es una buena opción para ahorrar y no contaminar tanto.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

??El coche eléctrico no despega en España que tiene un parque móvil de los más antiguos de Europa



?¿Por qué pese a las ventajas el coche eléctrico no termina de calar? Para la mayoría de las familias por los altos precios



https://t.co/JP0PTK2Ed8 — COPE (@COPE) December 26, 2023

Sin embargo, sí que cree que en nuestro país no está del todo instalada esta opción porque no tenemos un país preparado para ello, por lo que todavía no es el mejor momento. "La mayoría que compra coches eléctricos es para desplazamientos diarios en su cercanía, el coche no está aquí solucionando lo que necesitan, no sustituye para el que siempre has tenido para todo. Tiene que ver en cada autovía un punto de recarga cada 60 Km, para llegar a cumplir esto vamos con mucho retraso" expresaba.

Y los de segunda mano, ¿es bueno comprarlos?

Durante el año pasado, el 55% de las transacciones realizadas para comprar coches de segunda mano. "Lo que buscas es un comodín para aguantar dos años para ver qué hago, el mercado de segunda mano y el compás de espera hace que se cree dos millones de coches usados vendidos. Ese coche está adquirido y seguiría envejeciendo, postergando la inserción del coche eléctrico en España" decía.

Y es que, para él, se trata de un negocio financiero. "Antes pagabas el coche en un concesionario al contado y ahora es más caro si no lo financias, el renting, que era muy típica de empresas, se ha disparado en particulares. Lo que nos interesa es fabricar coches de segunda mano, me decían, si adquieres uno en renting, en un año cámbiatelo... Si yo lo matriculo y lo vendo de segunda mano, doble beneficio. El sector de la distribución favorece muchísimo esto" decía esto.

Y eso que el precio de los vehículos ha subido un 40% en el último año.