La subida de los tipos de interés mejorará la rentabilidad de los bancos

Ya se venía hablando desde hace unos meses: el Banco Central Europeo (BCE) planeaba incrementar los tipos de interés. Sin embargo, lo que no se preveía era que iban a aumentar en un alto porcentaje. Concretamente ha sido un 0,5%, la primera subida desde hace once años y la más intensa desde el año 2000. Y, a pesar de que esto haya afectado a los clientes que soliciten préstamos -empresas y hogares endeudados lo sufrirán, ya que les va a costar más dinero-, hay otros que se verán beneficiados: los que tengan depósitos en los bancos. En este aspecto, los productos de ahorro van a ser una buena oportunidad para rentabilizar, aunque sea en menor medida, el dinero.

De hecho, los depósitos y las cuentas remuneradas eran productos que estaban prácticamente descatalogados. Así lo ha explicado a COPE Ricardo Palomo, Catedrático de Economía Financiera de la Universidad CEU San Pablo: “Tuvieron una gran aceptación durante muchísimas décadas, cuando los tipos de interés eran elevados (pensemos en los años 90, principalmente). A partir ya de la subida y bajada de tipos de interés con motivos de la crisis financiera, ese tipo de productos la rentabilidad que estaba dando era ínfima”, aseguraba. Y es que, hay que tener en cuenta que, los tipos de interés por aquel entonces, estaban a cero e incluso en determinados mercados financieros estaban a negativo. Por lo tanto, los bancos no remuneraban por tener dinero invertido. ¿Qué ocurría? Que daban recompensas del 0,01%, una cantidad muy pequeña que hacía que ese tipo de producto no tuviera rentabilidad. Sin embargo, con la buena nueva del Banco Central Europeo esta situación cambia.

¿Los clientes tendrán mayor rentabilidad ahora?

Dada la subida por parte del BCE, los expertos aseguran que los bancos darán más rentabilidad. Sin embargo, Ricardo Palomo advierte: “No va a ser tampoco una rentabilidad escandalosa, es decir, va a ser pequeña. Que ahora mismo los tipos de interés sea del 0,5%, significa que nos van a dar una rentabilidad que sí, que va a pasar del 0,01% a un 0,2% o 0,3% en bancos pequeños. Pero nos estamos moviendo todavía en márgenes bajos”, apuntaba el Catedrático de Economía Financiera. “Además, para contrarrestar el efecto de la inflación, va a ser insuficiente. Es decir, si la inflación media del año puede situarse en torno al 8%, no va a haber ningún banco que me ofrezca depósitos al 8%, al 9% o al 10%. Así que, eso es imposible porque los tipos de interés no están en ese rango. Con lo cual, quiere decir que, mi dinero en el banco en un depósito estará un poquito más remunerado de lo que estaba hasta ahora, pero lamentablemente va a ser insuficiente para compensar el efecto negativo de pérdida de poder adquisitivo a causa de la inflación”, zanjaba Ricardo Palomo.

¿Habrá ‘guerra’ de bancos?

Ante esta subida del 0,5% de los tipos de interés propiciada por el Banco Central Europeo, las entidades bancarias se pondrán a punto después del verano para ofrecer la mayor rentabilidad posible, lo que podría generar una lucha de titanes. “Los bancos van anticipando esas propuestas, pero estoy convencido que va a ser ahora en otoño cuando vamos a ver un poco más de ‘guerra’ comercial”, comentaba Palomo. Además, el catedrático ha explicado a COPE cómo va a ser esta ‘pelea’ en caso de darse: “No va a ser tan virulenta como hace años. Primero porque tenemos muchas menos entidades bancarias que hace años -antiguamente competían bancos, cajas de ahorros, etc.-. Ahora tenemos menos bancos en el panorama. Segundo, estos tipos de interés no son tan elevados, por tanto las ofertas tampoco van a ser excesivamente atractivas. Y eso quiere decir que aunque se compita por captar depósitos del público entre varios bancos, pero no va a tener la escala de ‘guerra’ comercial o de políticas comerciales agresivas que tuvo años atrás”. Cabe recordar que el negocio de un banco consiste en captar pasivos –o lo que es lo mismo, captar depósitos- y con ese dinero transformarlo en operaciones de préstamo y ganar por el margen que consigan. En definitiva, esta subida de tipos de interés favorece el negocio de los bancos porque pasarán a tener un mejor margen de resultado.