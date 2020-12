La subida del Salario Mínimo, nueva obsesión de Podemos: críticas incluso dentro del Gobierno

Tras los dimes y diretes con los ERTE, el Gobierno y los agentes sociales ya tienen nuevo caballo de batalla de envergadura: el salario mínimo. Las posturas son diversas incluso dentro del propio Ejecutivo, pero lo que parece claro es que la subida del SMI es la nueva obsesión de Podemos. Tanto es así que desde el equipo de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya han lanzado una advertencia: podría darse el alza sin llegar a un acuerdo con los empresarios.

“La falta de respaldo por alguna de las partes no puede impedir que el Gobierno no siga adelante en sus iniciativas”, ha reconocido el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey. En el Ministerio no tienen intención de congelar el salario mínimo en 2021 y se va a proseguir con la negociación. No obstante, llegar a un entendimiento sólo “con algunos integrantes” está encima de la mesa.

Ahora mismo, no convencen las alternativas que presenta la patronal: esa congelación que no se quiere asumir en Moncloa o incluso bajar el SMI, que ahora mismo es de 950 euros brutos en 14 pagas. “Harían bien en revisar sus posiciones, y no me cabe duda de que lo harán”, ha expuesto, por esa falta de acuerdo, Pérez Rey.

Las declaraciones procedentes del sector empresarial han estado marcadas por el descontento hacia un posible aumento del SMI. “En los últimos cuatro años, el salario mínimo ha subido el 45%, creo que ese es un dato que hay que tener presente. En estos momentos, el salario mínimo afecta posiblemente a esos sectores que calificaba de más vulnerables: agricultura, hostelería, comercio… Son sectores que están destrozados. Y a la vez, este año la inflación va a ser negativa, de casi un –1%, lo que significa que esos salarios van a tener mayor capacidad adquisitiva. Por tanto, nos parece que no es el momento de hablar de subidas”, expuso el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en una entrevista para La Vanguardia.

“Estamos totalmente en contra […] Subirlo, subirlo y subirlo es dañar a muchas empresas”, expuso también el presidente del Círculo de Empresarios, John De Zulueta. En los sindicatos, la opinión es muy distinta: subida de un 5% del SMI (hasta los 1.000 euros deseados), y nada de que “vaya caminando hacia el 0,9%”, según el secretario de Política Sindical de UGT, Gonzalo Pino.

Desde este sindicato, aún van más allá, ya que apuntan que el Gobierno se comprometió a situar el SMI en el 60% del salario medio antes de que termine la presente legislatura. “¿Dónde está el problema para subir el SMI?”, se preguntan en UGT. Mientras, en CC.OO señalan (en boca de su secretario de Juventud y Nuevas Realidades de Trabajo, Carlos Gutiérrez) que no se puede subir el SMI menos del 1,8%, con convenios y pensiones mínimas como referencias.

Dos posturas en el Gobierno

“Para el Gobierno, la congelación del SMI no es una variable”, asegura el número dos de Trabajo. No obstante, no todos dan la misma importancia a este asunto en el equipo de Pedro Sánchez. Al menos, es lo que se deduce de las palabras de la ministra de Hacienda y portavoz gubernamental, María Jesús Montero.

Ella aboga por la “prudencia” ante “las circunstancias económicas actuales”, ya que se debe “tomar la mejor decisión posible para seguir impulsando el crecimiento económico” y que el paro no aumente. Tanto Montero como las vicepresidentas Carmen Calvo y Nadia Calviño y el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, coinciden: subir el SMI no es prioritario ahora.

¿Que puede pasar? Sí, pero con un debate previo y con el cumplimiento del objetivo alcista a largo plazo (sin subidas anuales obligatorias) y no a corto, como ansían en Podemos.

¿Cuánto ha subido el SMI desde que Sánchez es presidente y cuál es la 'excusa' para que vuelva a hacerlo?

Montero ha asegurado que el salario mínimo ha subido un 29% en dos años. Desde Trabajo, se argumenta que el crecimiento debería continuar en estos momentos porque también se han incrementado otras dos variables clave: las pensiones y el sueldo de los funcionarios.

En el caso de las primeras, subirán un 0,9%, junto con las prestaciones, en 2021. Aún lo harán más las pensiones no contributivas, que crecerán un 1,8%. Los aumentos serán de entre 2 y 11 euros al mes. En cuanto al salario de los empleados públicos, se estudia añadir una subida adicional del 0,3% a unos emolumentos que ya van a crecer un 2% y, a partir de 2021, un 0,9%.

Ante ambas circunstancias, se expone que “nadie entendería” que no vaya a mayores también el SMI. Lo contrario sería, según la ministra de Trabajo, alejarse de Europa y “dejar descolgados a los trabajadores”. Además, se expone que sólo el Gobierno de Mariano Rajoy congeló el SMI en 42 años de democracia.

Aún queda partido en esta disyuntiva, pero resulta difícil imaginar que los partidarios de tener un mayor y mejor SMI dentro del Ejecutivo vayan a desistir. ¿Habrá resolución antes de que acabe el año? Todo apunta a que sí.