Estos son los 5 supermercados más baratos de España, según la OCU: así puedes ahorrar más de 1.000 euros al año

Hoy en día llenar la nevera es cada vez más costoso, sin embargo, escoger bien dónde hacer la compra puede ser lo que marque la diferencia en tu economía familiar.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha realizado un estudio comparativo sobre los precios de los diferentes supermercados de España. Los resultados confirman que no todas opciones tratarán igual a tu bolsillo.

Precios por las nubes

El informe demuestra que los precios de los artículos que van en la cesta han subido un 14,1% en el último año. Si además añadimos la subida acumulada en 2022, el crecimiento total en dos años es del 30,8%. Esto explica por qué ahora las familias españolas están más atentas de las ofertas e intentan optar por el supermercado más barato sin importar que estén lejos de su hogar.

En ese sentido, la OCU recuerda que el hecho de comparar y elegir bien tu supermercado puede suponer que ahorres alrededor de 1.056 euros anuales, por ende, un 17,5% del presupuesto promedio, destinado para los alimentos.

El precio de la compra también varía dependiendo de la ciudad en la que vivas. Si resides en ciudades como Madrid, Valencia o Barcelona, la diferencia entre el supermercado más caro con el más barato, es más que significativa y podrías llegar a ahorrar mucho más que la cifra mencionada.

Un análisis con una gran muestra

La OCU realizó el estudio analizando 1.108 establecimientos en 65 ciudades, además de incluir muchos supermercados online. En definitiva, se recolectaron 155.489 precios de 236 productos distribuidos en 16 categorías, estos estaban compuestos por: alimentos frescos, envasados y artículo de higiene y limpieza.

Con los datos recogidos por la base de datos, la organización pudo identificar esas tiendas en los que llenar la cesta será más barato:

El ‘top 5’ de supermercados más baratos en España

La OCU ha hecho un ranking a nivel nacional con las cadenas más económicas para los bolsillos de los españoles, estas son:

Family Cash. Alcampo. Supeco. Consum. Mercadona.

Aunque algunas de estas cadenas no sean tan conocidas, la lista demuestra que se pueden encontrar muy buenos precios en ellas y que vale la pena ir si las tienes relativamente cerca.

Cambios en los precios durante este año

Durante el último año, la OCU señala que existen productos específicos que han visto una subida excesiva en sus precios, entre ellos están el azúcar y la leche condensada.

Del otro lado, también había artículos que en 2024 tenían un precio elevado, pero a día de hoy han visto una gran bajada en su precio, como lo pueden ser el aceite girasol y el plátano de Canarias.

Consejos para gastar menos en la compra

Compara los precios antes de ir: En las webs y apps de los supermercados se pueden ver las ofertas y promociones de la semana.

En las webs y apps de los supermercados se pueden ver las ofertas y promociones de la semana. Aprovecha las marcas blancas: Los precios son mucho más bajos que las marcas líderes y la calidad es similar.

Los precios son mucho más bajos que las marcas líderes y la calidad es similar. Haz una lista y no te salgas de ella: Así evitarás el riesgo de hacer compras impulsivas.

Así evitarás el riesgo de hacer compras impulsivas. Combina supermercados: Si tienes varios cerca de tu casa, investiga que productos son más baratos en cada uno. Hacer la compra separada hará que ahorres más.

Si tienes varios cerca de tu casa, investiga que productos son más baratos en cada uno. Hacer la compra separada hará que ahorres más. Evitar ir con hambre: Está demostrado que si vas así comprarás productos innecesarios.

Ahorrar es posible

La OCU lo deja claro, planificar tu compra sigue siendo la formula más eficaz para reducir los gastos de tu alimentación. Con la subida de precios, lo mejor es que te adaptes y hagas la compra en el supermercado más económico de tu zona.

Así que ya lo sabes, a través de pequeños cambios en tu rutina de compra puedes lograr un ahorro de cientos o incluso miles de euros.