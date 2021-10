Sólo un 30% de las empresas españolas solicitará ayuda de los fondos europeos

Nunca antes había habido tanto interés por las ayudas europeas, nos dice Manolo Giménez, consultor experto en fondos europeos, que explica que esta inyección de capital pueden llegar a prácticamente todos los sectores y empresas. "Todas las compañías que tengan procesos muy analógicos y quieran digitalizarlos, todas las compañías que consumen energía y quieran mejorar en eficiencia, también pueden optar a esos fondos como aquellas que generan algún tipo de residuo y quieran reducir costes y emisiones, o que quieran internacionalizarse o innovar en su modelo de negocio" señala Giménez.

Otro punto que ha despertado el interés de las empresas es que en este caso las ayudas se dan de manera anticipada, no después de que se haya ejecutado el proyecto, que era algo que siempre se venía reprochando a las instituciones españolas y europeas. Entonces, ¿dónde está el problema? En la falta de información, nos explica este consultor, "falta información de todo tipo, en el B.O.E, en los medios de comunicación, en la página web de los fondos Next Generation que está desactualizada, no tiene una guía sobre las posibles alternativas o vías de solicitud. Este es el gran cuello de botella".

¿Qué pueden hacer pymes y autónomos?

Una opción es dirigirse a patronales, plataformas especializadas, consultoras o bancos para ir adquiriendo esa información e ir armando sus proyectos. Es importante no esperar a las convocatorias oficiales porque luego es difícil llegar a tiempo, con plazos de una semana a un mes máximo, es lo que está constatando Miguel Giménez que lamenta que "los plazos de solicitud son irrisorios, verdaderamente indignantes y hasta ahora, lo único que han acertado a hacer es publicar convocatorias antiguas dotándolas de mayores recursos, pero son residuales, de difícil solicitud con exigencias e inversión por parte del beneficiario".

Es importante que las empresas y autónomos tengan claro que en la mayoría de los casos los proyectos tendrán que ser cofinanciados y aunque las ayudas son a fondo perdido habrá que justificar muy bien a qué se ha destinado ese dinero porque a los dos o tres años se nos puede incoar un expediente de reintegro, o lo que es lo mismo, devolver los fondos recibidos por no haberlos gastado en lo fines comprometidos.

Sólo un 8% de fondos ejecutados

Este año nos corresponden 19.000 millones de euros, menos de los 24.000 previstos por el gobierno como se recoge en los presupuestos generales del estado. De esos 19.000 nos han llegado 10.000, así que nos quedan 9.000. Y de lo que nos ha llegado de momento Hacienda ha autorizado el 60% y asignado un 25%, pero ejecutado, con el sello oficial, sólo un 8% según cálculos de la patronal CEOE. Y ese es el otro problema, Pilar, si España capaz de absorber los 70.000 millones que nos corresponden hasta el 2023.