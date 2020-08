El sector hotelero se resigna a un agosto negro: "Mejor abrir aunque sea en pérdidas"

Es el verano más negro del turismo. "Catastrófico" es la palabra que usa el sector en pleno para hablar de estos meses de coronavirus. Y agosto no pinta mejor. Los rebrotes y las restricciones han hecho desaparecer el sueño de una leve recuperación. La cuarentena en Inglaterra a viajeros procedentes de España y la recomendación de no viajar a nuestro país de las autoridades británicas han sido la puntilla y el turismo español no puede compensar la caida del extranjero.

No habrá mejor en agosto y el mes de vacaciones por excelencia seguirá en pérdidas. EXCELTUR, la asociación que agrupa a las empresas turísticas más relevantes del sector turístico, eleva las pérdidas a 83.000 millones a final de año, doblando las previsiones iniciales. Es más de la mitad de lo que aporta el sector del turismo al PIB y temen que se pierdan 750.000 puestos de trabajo.

“MEJOR ABRIR AUNQUE SEA EN PÉRDIDAS"

No hay casi turistas extranjeros. Nuestros principales visitantes, los ingleses, no vienen. Los alemanes lo hacen tímidamente. Las zonas turísticas por excelencia se nutren de turismo nacional, pero el miedo al contagio provoca reservas muy cortas. No llegan a la semana, y se hacen a última hora, pendientes de los brotes y el miedo al contagio.

Federico Fuster, empresario hotelero en Benidorm explica a COPE que “los fines de semana se llega al 60% pero en el resto apenas se roza el 40%”. Hace poco que han abierto y van a pérdidas pero “todo lo que mejoremos de las pérdidas de estar cerrados ya nos merece la pena, sacamos a la gente de los ERTES, el hotel está abierto, en funcionamiento y si conseguimos perder menos que cuando estamos cerrados ya nos damos por satisfechos”.

Han sacado del ERTE a casi todos los trabajadores y esperan poder recuperar toda la plantilla. Los establecimientos hoteleros se han puesto las pilas, extreman las medidas de seguridad sanitaria. Se han ajustado precios y esperan a los clientes con los brazos abiertos, pero más de la mitad de los hoteles en España han decidido no abrir. Como ejemplo.. Ibiza inicia Agosto con la mitad de los hoteles cerrados. En Córdoba, siete de cada diez no ha levantado el cierre.