El sector de la automoción, contra la subida del impuesto de matriculación: los coches, 800€ más caros

El sector de la automoción, como prácticamente todos en mayor o menor medida, no escapa al impacto de la pandemia. Por eso desde las principales asociaciones, ANFAC, FACONAUTO, SERAUTO y GANVAM, piden al Ejecutivo de Pedro Sánchez que se replantee la subida del impuesto de matriculación. El presidente de ANFAC, la asociación de fabricantes, José Vicente de los Mozos, calcula que este año cerraremos con 800.000 matriculaciones, un 35% menos que hace un año y la producción de vehículos estará entre unos 2,2 o 2,3 millones, lo que supone un 19% menos que el ejercicio anterior.

Por ello, el sector de la automoción defiende que ahora no toca subir el impuesto de matriculación debido a un cambio en el sistema de medición de las emisiones. Este incremento hará que a partir del 1 de enero los modelos de coches más vendidas sean uno 800 euros más caros de media. El presidente de Faconauto, de los concesionarios, Gerardo Pérez, insiste que “en realidad se trata de un impuesto a los consumidores y esto hará que el año que viene se dejen de vender un 110.000 vehículos y estén en riesgo unos 18.000 puestos de trabajo”. Además, esa caída de ventas tendría un impacto en el parque móvil que, lógicamente, envejecería por la falta de entrada de coches nuevos y eso se traduciría en una mayor contaminación que es precisamente lo que se pretende evitar con una subida del impuesto de matriculación.

Desde el sector de la automoción también solicitan un cambio en el Plan Renove. La ayuda de 400 euros no ha incentivado lo suficiente a la compra de vehículos. Lo que proponen es que el dinero que no se ha gastado de ese plan se focalice en uno nuevo que aumente las cuantías. Gerardo Pérez, de Faconauto, explica a COPE que “hay muchos más coches en el desguace de los que se han tramitado". "Este dato nos dice que el cliente no le ha interesado o ha podido vender el coche por una cantidad mayor. Pensamos que 1000 euros por parte del Gobierno y 1000 euros por parte del consumidor sería ser suficiente y podría tener éxito como hemos comprobado en planes anteriores”, señala.

Desde las principales asociaciones del sector de la automoción apuestan por avanzar hacia la descarbonización y digitalización, y piden al ejecutivo que sea claro a la hora de plantear el modelo de automoción por el que apuestan.