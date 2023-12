Ribera baraja modificar algunas medidas energéticas para "ser coherentes" con la situación

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha avanzado este viernes que el Gobierno prorrogará "muchas medidas" que, en su momento, adoptó para contener los efectos de la crisis energética en la economía y las familias y que decaen a finales de este año.

No obstante, "habrá otras que a lo mejor sufren alguna modificación, alguna actualización, para poder ser coherentes con la situación actual, que, afortunadamente, no es la que vivíamos hace un año", ha asegurado Ribera en una entrevista con EFE, si bien no ha concretado más detalles.

"Vamos a tener noticias antes del 31 de diciembre sin duda alguna", ha dicho la ministra, prácticamente recién aterrizada de la ciudad emiratí de Dubái, donde ha participado en la Cumbre del Cambio Climático de las Naciones Unidas (COP28).

Por ello, Ribera ha abogado por ser "un poquito pacientes" y esperar, ya que están pendientes de ultimar el paquete de medidas con la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, y la vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para poderlo llevar al Consejo de Ministros "cuanto antes".

Entre las medidas adoptadas por el Ejecutivo para paliar la escalada de los precios de la energía, agudizada a partir de la invasión rusa de Ucrania, y que están próximas a expirar se encuentran la rebaja del IVA de la luz, la reducción al 0,5 % del impuesto especial sobre la electricidad o las ampliaciones de los descuentos a los beneficiarios del bono social.