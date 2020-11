¿De qué manera afecta a los clientes de BBVA y Sabadell que no haya fusión?

No habrá fusión, de momento, entre el BBVA y el Sabadell. Ambas entidades anunciaban la ruptura de las negociaciones porque no se han puesto de acuerdo ni en los términos económicos, ni en la ecuación de canje de las acciones, como consta en los hechos relevantes publicados por la comisión Nacional del Mercado de Valores. Fuentes del BBVA aseguran a COPE que en nigún caso la ruptura ha tenido que ver con discrepancias sobre cotas de poder. "No se ha hablado de sillas”, han declarado. De haber llegado a buen puerto, la operación habría supuesto el nacimiento del segundo grupo financiero del país con activos por valor de 600.000 millones de euros, 46.000 empleados y 4240 oficinas.

¿Qué pasa ahora con ambas entidades?

La primera consecuencia es que tanto el BBVA como el Sabadell seguirán avanzando en solitario. Fuentes del BBVA reconocen que continuarán con la búsqueda de inversiones en los mercados en los que operan, y no descartan incrementar la remuneración del accionista si así lo permite el BCE o la recompra de acciones.

Hay que recordar, que dos semanas atrás la entidad que preside Carlos Torres vendió su filial en EEUU por 10 mil millones de dólares situando al banco en una posición financiera muy buena. En esa misma línea el Sabadell abre la puerta a vender su filial británica TSB para seguir con su plan de negocio para fomentar el mercado doméstico. La entidad que preside Josep Oliú está inmersa en un proceso de reestructuración que en el caso de España supone una reducción de plantilla de 1800 personas entre prejubilaciones y bajas incentivadas.

¿Ha sorprendido la ruptura de las conversaciones?

Los analistas consultados nos trasladan su sorpresa porque era un proyecto de fusión que tenía toda la lógica económica y financiera. El sector bancario, y esto no es nuevo, lleva arrastrando problemas de rentabilidad y las fusiones - como vienen señalando reguladores y supervisores, como el Banco Central Europeo - son la salida perfecta para alcalzar cotas de mayor rentabilidad y competitividad. De hecho, señala Santiago Carbó, Catedrático de Economía de la Universidad de Granada, “que esta operación no culmine, abre el abanico para que otras entidades financieras del país se planteen fusiones o integraciones que se frenaron al tener el anuncio del BBVA y el Sabadell”

¿Qué otras fusiones siguen en marcha?

De momento Bankia y Caixabank siguen adelante en el proceso de fusión que dará como resultado el primer banco de España con 650.000 millones de euros en activos, 6.600 sucursales, 50.000 trabajadores y 21 millones de clientes de clientes. También Unicaja y Liberbank estarían rematando los flecos de una fusión que daría como resultado la séptima entidad del país con activos por valor de más de 1.700 millones de euros.

¿Qué consecuencias tienen los procesos de fusión para los clientes de las entidades?

Los clientes de las entidades inmersas en procesos de fusión pueden estar tranquilos porque el objetivo de estas operaciones es crear entidades más fuertes y solventes. Los expertos recuerdan que a corto plazo no cambia nada, a lo sumo, de producirse la fusión y el nacimiento de una nueva entidad, el cambio de la numeración de la cuenta corriente, pero recuerdan que las condiciones contratadas con la entidad anterior se mantienen siempre que no haya un nuevo acuerdo entre las partes.