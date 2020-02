¿Qué hay en juego en el Consejo de Política Fiscal y Financiera?

Año y medio después la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha convocado el Consejo de Política Fiscal y Financiera para trasladar a las comunidades autónomas los nuevos objetivos de déficit público y deuda. Sánchez ya ha confirmado que serán más suaves. Aunque no está en el orden del día, las quejas y denuncias de los barones del PP y del PSOE por el impago del IVA de 2017 marcan la reunión. A continuación arrojamos algo de luz sobre lo que se juega en este el CPFF.

¿Cuál es el actual objetivo de déficit público?

El objetivo de déficit público que sigue vigente para este año, el pactado con Bruselas, es el 0,5% del PIB. Es otra herencia todavía de Rajoy. Como Pedro Sánchez ya sabía que era imposible cumplirlo durante el pasado ejercicio lo intentó suavizar -extraoficialmente por así decirlo- en varias ocasiones. Primero al 1,1%. Luego en octubre cuando envió el plan presupuestario a la Comisión Europea ya habló del 1,7%. Todo indica que esta tarde la cifra que presentará a las comunidades autónomas sería esa o incluso superior, estaría entre el 1,8 y el 2%. La vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, lo ha negociado en las últimas semanas con las autoridades comunitarias.

¿Qué supone flexibilizar el objetivo?

Lo que gana Sánchez es margen para sostener el gasto publico que viene. Si el objetivo pasa por ejemplo del 1,1% al 1,8% del PIB, esas 7 décimas más son unos 8.000 millones de euros que obtiene de colchón para poder desarrollar las medidas que ha pactado con Podemos. Le evita tener que hacer fuertes ajustes o disparar todavía más los impuestos. No hay que olvidar que el año pasado fue un ejercicio perdido en la lucha contra el déficit. Se calcula que cerró en el 2,3%. No es lo mismo tener que bajar al 1,8% que al 1,1%.

¿Por qué hay malestar de las CCAA con la liquidación del IVA?

Es asunto que tiene su origen en 2017, con Cristóbal Montoro todavía en Hacienda, cuando puso en marcha un nuevo sistema de gestión del IVA. Provocó que al final, al recibir la liquidación, las comunidades autónomas -que se llevan la mitad de la recaudación de este impuesto- no cobraran un mes, el de diciembre. Cuando llegó al ministerio, María Jesús Montero, lo intentó solucionar a través de los Presupuestos de 2019 pero como no salieron adelante el pago se quedó pendiente. Así sigue. Ahora no quiere pagarlo.

¿De cuánto dinero hablamos?

Son unos 2.500 millones de euros. El impago ha unido a comunidades del PP y del PSOE. Es un dinero que les corresponde y que necesitan para financiar la sanidad o la educación. Algunas incluso como Madrid, Galicia, Andalucía o Cataluña ya lo han llevado a los tribunales.

¿Qué planea Hacienda?

Lo último es que Hacienda se plantea compensar a las comunidades autónomas a través de una flexibilización de su déficit pero al menos las del PP ya han dicho que no, que quieren un ingreso. Lo otro “es más déficit y más deuda”. Este asunto amenaza con protagonizar el Consejo de Política Fiscal y Financiera, aunque en teoría no está en el orden del día. Las promesas de Sánchez a Cataluña, con mejoras de financiación y recursos también han intoxicado la reunión en las últimas horas.