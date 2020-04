¿Qúe hago si no puedo pagar al alquiler por la crisis del coronavirus?

Es una situación complicada. No han llegado los fondos a las comunidades para las ayudas directas. Esos 900 euros como máximo para pagar el alquiler para familias vulnerables y este jueves se firman los microcréditos un mes después de haberse anunciado.

Ese dinero no va a llegar a los beneficiarios, se calcula, hasta finales de mayo. Ante la imposibilidad de pagar el alquiler se impone el sentido común. Hay que llegar a un acuerdo amistoso, según faculta el último decreto del gobierno, para retrasar el pago, fraccionarlo o reducirlo durante un periodo de hasta cuatro meses.

En España, el 85% de los propietarios son particulares, que también necesitan esos ingresos. En el caso de que el arrendador sea una corporación o un gran tenedor, el último paquete de medidas del Gobierno ha ampliado el plazo para la moratoria o la reducción de un 50% del alquiler hasta el 2 de julio, aunque terminaba este sábado.

SI NO PAGA, HABRÁ CONSECUENCIAS

Se han anulado los desahucios, pero si no paga el casero puede iniciar trámites legales y tendrá que responder más adelante. El profesor Pere Brachfield de EAE Bussines School explica a COPE que “no se van a perdonar esas cuotas que se vayan devengando. "No van a ser condonadas por el gobierno”, ha dicho. El hecho de que se hayan suspendido temporalmente los deshaucios, los llamados lanzamientos, “no quiere decir que no haya consecuencias". "Las habrá seguro en los próximos meses, así que no conviene seguir la técnica del avestruz”, ha añadido Brachfield.

Y, mientras tanto, si se es persona o familia vulnerable puede realizar los trámites para acceder a las ayudas o a los créditos ICO con interés cero. Hay tiempo todavía, el único problema será la dificultad para conseguir todos los papeles y certificados por el cierre parcial de la administración.