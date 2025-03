Principales titulares de los periódicos para el lunes 31 de marzo

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "EE UU y la UE velan armas ante la gran batalla de los aranceles".

-- "Los ricos extranjeros buscan casa en el norte".

EL MUNDO

-- "Feijóo activa e PP en modo cuenta atrás de Sánchez: "No hay Gobierno"

-- "Sira Rego: "Me movilizaré por el 'no a la guerra', tengo un hijo y me aterroriza la espiral belicista"".

ABC

-- "El independentismo recoloca a los líderes del 'procés'".

-- ""Todos soñamos con irnos de aquí"".

LA VANGUARDIA

-- "La movilidad en Barcelona, puesta a prueba por200 obras simultáneas".

-- "Trump prohíbe que Repsol exporte petróleo de Venezuela".

EL PERIÓDICO:

-- "700 pisos con okupas están a la venta en Barcelona".

-- "El narcotráfico protagoniza los 10 secuestros al año que hay en Catalunya".

LA RAZÓN

-- "Feijóo activa al Partido Popular para hacer frente al "despotismo" de Sánchez".

-- "Ascenso meteórico de Koldo en ocho meses: de chofer a las cloacas anti-PP".