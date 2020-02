Ajustes en el Presupuesto de la UE: En qué perjudican a España

Las Unión Europea perfila su presupuesto de cara a los próximos años, el brexit deja un agujero en las cuentas, lo que obliga a realizar ajustes.

¿QUÉ ES EL PRESUPUESTO DE LA UE?

La Unión Europea perfila su presupuesto de cara a los próximos seis años (2021-2027). Se trata de un presupuesto que en su mayoría es el resultado de las aportaciones de los diferentes países que forman el club comunitario. El objetivo es encontrar un equilibrio entre la población, el Producto Interior Bruto y las necesidades de cada uno para así determinar lo que deben aportar los estados. Además, hay estados que aportan más de lo que reciben y otros que reciben más de lo que aportan como ha sido el caso de España desde su entrada en la Unión Europea.

CONSECUENCIAS DEL BREXIT

Este presupuesto tiene un problema. La salida del Reino Unido de la Unión Europea ha provocado un agujero en las cuentas. Se calcula que este presupuesto va a contar con unos 75.000 millones de euros menos por el Brexit, de ahí, que obligatoriamente haya que hacer ajustes y recortes que no se producían hasta ahora.

PAC Y FONDOS DE COHESIÓN

La Política Agraria Común puede ser una de las grandes perjudicadas de estos recortes. En la última propuesta del presupuesto presentado hace unos días, el recorte de la PAC ascendía al 14 por ciento lo que supone bajar de 382.500 millones de euros a unos 329.300 con las consecuencias que esto puede provocar en agricultores y ganaderos españoles.

Los fondos de cohesión, que sirven para paliar las desigualdades entre las regiones y que van destinados fundamentalmente a las Comunidades Autónomas, van a sufrir otro recorte importante. Se trata de otra de las prioridades de España y con la última propuesta encima de la mesa el recorte podría llegar al 12 por ciento.

POSICIÓN DE ESPAÑA

Este presupuesto plurianual es el resultado de la aportación del 1,074% de la Renta Nacional Bruta, un porcentaje inferior al 1,16% que representa la partida actual y que expira el año que viene.

España, como han dicho varios de sus ministros está en una posición constructiva pero con estos números no puede dar el visto bueno al presupuesto. Aseguran que es insuficiente y que no cumple las expectativas de España para los próximos años. Además, en estos momentos con los agricultores y ganaderos en la calle no puede aprobar un presupuesto con recortes en la PAC y que reciben unas 800.000 personas en nuestro país.

OTRAS PRIORIDADES EUROPA

Además, la nueva Comisión Europea tiene en estos momentos otras prioridades como su famosos Green Deal, la lucha contra el cambio climático. Este proyecto no es gratis, también hay que pagarlo por eso, otras partidas como la PAC y los fondos de cohesión se pueden ver perjudicados.

Por otro lado, hay países que quieren que se sumen esfuerzos en la lucha contra la inmigración ilegal reforzando las fronteras exteriores de la Unión Europea, una prioridad que también necesita su partida presupuestaria.

Por lo tanto muchas necesidades y posturas encontradas. La clave está en si los 27 jefes de estado y de gobierno serán capaces de alcanzar un acuerdo este próximo jueves o habrá que celebrar otra cumbre en primavera.