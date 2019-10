Podemos dice que no habrá consenso en Pacto de Toledo sin garantizar el derecho constitucional de pensionistas

Unidas Podemos ha advertido este lunes de que no aceptarán ningún consenso en el Pacto de Toledo "que no pase por garantizar los derechos constitucionalistas": "No aceptaremos ningún consenso, ni en el Pacto de Toledo, que no pase por garantizar los derechos constitucionales de los pensionistas", ha afirmado su diputado Héctor Illueca.

En un acto celebrado este lunes en Madrid, al que han acudido varios diputados del Congreso y la Asamblea de Madrid, el grupo confederal ha reafirmado su intención de exigir su presencia en el próximo Gobierno y de derogar las últimas reformas laborales y de pensiones.

Al respecto de la reforma laboral, Rafa Mayoral ha cuestionado que se "otorgue un derecho a veto" a la CEOE para negociar su derogación y que Sánchez se saque "un nuevo unicornio del nuevo Estatuto de los Trabajadores".

"ESTÁN PREPARANDO UNA REFORMA LABORAL MÁS DURA"

"Están preparando una reforma laboral más dura, más contundente", ha explicado, señalando que en el programa de reformas comprometido ante Bruselas el Gobierno se compromete a impulsar un fondo de movilidad para sufragar las indemnizaciones por despido.

La diputada María Teresa Pérez, definida por su propia compañera Isa Serra como la "diputada choni", ha llamado a "superar la vía de la resignación y el miedo" y no caer en que los jóvenes de hoy no vayan a tener pensión. "Que no vengan a decirnos que no va a haber dinero para las pensiones. Que las blinden por ley y verán cómo sí que hay dinero", ha espetado.

"NUNCA HEMOS CONSEGUIDO A LA PRIMERA"

"Nunca hemos conseguido las cosas a la primera", señalaba, por su parte, la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, que agradecía a los pensionistas que "solamente con esfuerzo y saliendo la calle" es posible cambiar las cosas. Una idea en la que insistía el diputado Alberto Rodríguez. "Hagamos lo que hagamos, y será difícil conseguirlo, no va a servir de nada si no te conciencias de que lo vas a tener que luchar tú", ha sostenido

Enrique Santiago, secretario general del PCE y candidato de IU en la lista de Unidas Podemos en Madrid, ha reivindicado que, ante "un debate de patria", "no hay proyecto más patriótico que el que garantiza los derechos y la dignidad de las personas". "Si nos privan de derechos laborales, de pensiones dignas, se acaba con el Estado social. Esta es una lucha por la democracia y por la dignidad de las personas", ha subrayado.

Mercedes Pérez Merino, diputada por Madrid en la pasada legislatura, ha asegurado que el mercado laboral "va encaminado a colocar a los trabajadores en situación de esclavismo". "Quieren esclavos, personas que sean máquinas, objetos de lo que ellos quieren y, a ser posible, que no protesten", ha dicho, criticando que "una sociedad no puede avanzar si tiene desregulado su mercado de trabajo".