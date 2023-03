Pilar García de la Granja pone la cifra a los parados que no reflejan las cifras oficiales: "No aparecen"

En diciembre de 2022 había 443.078 demandantes de empleo excluidos de las cifras de paro. ¿La razón? Son fijos discontinuos en periodo de inactividad. Un dato que ha puesto en valor en Herrera en COPE, la experta en economía Pilar García de la Granja. "España tiene 443.000 parados más que los que reflejaban las cifras oficiales".

"No íba tan desencaminada FEDEA, ni Funcas, ni los servicios de estudios de varias entidades", advierte la colaboradora que deja claro que "según los datos ofrecidos por Yolanda Diaz, España sigue teniendo efectivamente casi 3,5 millones de parados".

Efectivamente España sigue teniendo casi 3,5 millones de parados

CON CONTRATO, PERO NO TRABAJAN

¿Y por qué? "Pues porque por fin hemos conocido que hay 443.000 personas fijas-discontinuas paradas y que no aparecen en el paro registrado porque tienen un contrato, aunque no están trabajando". Es decir, "que por mucho que cambies el nombre de las cosas, las cosas son como son", zanja De la Granja.

Y ante esta situación, ¿qué hace el Gobierno?, se pregunta. "Pone las cosas aún más complicadas a las empresas", con "la ley de paridad, con impuestos como el de sociedades a un 15% efectivo, o impuestos a la banca y a las energéticas".

En definitiva, ha advertido, "sensación de incertidumbre y desconcierto ante la situación económica".

Según las cifras detalladas por el Gobierno en una respuesta parlamentaria a dos senadoras del PP con feha del 27 de febrero, se detalla que de esos demandantes de empleo -incluidos en la estadística del servicio público de empleo (SEPE) en el grupo trabajadores ocupados- 268.402 eran perceptores de alguna prestación por desempleo y 174.676 no recibían prestación.



La cifra de trabajadores fijos discontinuos en periodo de inactividad, según las cifras de la respuesta al Senado, arranca enero en 246.076, tocan pico en diciembre y registran la menor cifra en mayo con 136.113.



Las cifras que dan la foto mensual no se pueden comparar con otros ejercicios, por la ausencia del desglose de datos anteriores.



La estadística que cada mes publica el SEPE detalla el total de demandantes de empleo y de ellos desglosa tres categorías que se excluyen desde 1985 de la cifra de paro registrado.



La primera es la de ocupados, es decir demandantes que teniendo ya un empleo buscan uno mejor o compatibilizarlo con el que ya realizan.



En este grupo figuraban 1,1 millones de personas en los datos de diciembre de 2022 pero sin detallar cuáles de ellos eran fijos discontinuos, una modalidad que ha ganado peso este año tras la reforma laboral.



La segunda categoría es la de demandantes con disponibilidad limitada (273.619 en diciembre) y la tercera son los demandantes de empleo no ocupados, los denos (198.069).



El paro registrado de cada mes, 2.837.653 en diciembre, no incluye ninguna de las categorías anteriores.





"MAQUILLANDO" LAS CIFRAS DE PARO



Durante 2022 se firmaron 2,3 millones de contratos fijos discontinuos, multiplicando por diez los 262.911 de 2021, en una modalidad que ha venido a sustituir el uso de contratos temporales. Del total de contratos indefinidos firmados en 2022, 7 millones, estos supusieron el 32 %.



"La aparición de la figura del fijo discontinuo como modalidad de contratación representativa, si la comparamos con el peso que representaban antes de la reforma, ha creado una nueva realidad laboral que no se puede analizar con los datos actuales", apuntaban también desde la patronal Asempleo.



Desde el Ministerio de Trabajo han señalado que se sigue trabajando para dar esos datos desglosados de forma precisa y depurada.



"Nos insultaron por decir que el Gobierno estaba maquillando las cifras del paro. De nuevo se descubre que teníamos razón. Necesitamos un Gobierno que se preocupe más por el bienestar de los ciudadanos que por salir bien en la foto", ha criticado en Twitter el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo.