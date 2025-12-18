Paulina, trabajadora del hogar: "Limpio tres casas al día, entro a las nueve de la mañana y salgo a las ocho de la tarde, era con lo que soñaba"

El testimonio de Paulina, una trabajadora del hogar, se ha hecho eco en las redes sociales al compartir la realidad de su día a día. Su relato, publicado en un vídeo de su cuenta de TikTok, comienza con una afirmación contundente sobre su rutina: limpia tres casas en una misma jornada, que arranca a las nueve de la mañana y finaliza a las ocho de la tarde. A pesar del agotamiento, valora su situación actual, ya que define su empleo como "un trabajo estable", algo con lo que "soñaba" cuando llegó a España. La dureza del trabajo es tal que ella misma confiesa: "Si me detengo a pensar en el cansancio que siento, no me van a dar ganas de pararme en la cama el día de mañana".

Un primer empleo por 600 euros al mes

Sus inicios laborales en el país fueron muy diferentes. Paulina recuerda que su primer trabajo consistía en cuidar a una anciana de lunes a sábado, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, por un sueldo de 600 euros mensuales e incluyendo los días festivos. Sus tareas incluían hacer la compra, cocinar, limpiar la casa y cambiar el arenero de los gatos. Aunque el trabajo no era excesivamente duro al vivir la señora sola, Paulina admite que "era muy poco el pago para las necesidades que yo tenía en ese momento", una situación que refleja las dificultades que atraviesan muchas trabajadoras del sector.

La precariedad de un trabajo inestable

Tras mudarse de ciudad, encontró un nuevo empleo en la limpieza, pero esta vez para una señora que le pagaba 5 euros la hora. La principal dificultad de esta etapa fue la inestabilidad, ya que solo la llamaban para jornadas de unas tres horas y sin regularidad. "Uno tenía que tener disponibilidad porque si un día le rechazaba una limpieza porque estaba ocupado, pues ya no lo volvían a tener en cuenta", explica. Esta situación le reportaba unos ingresos mensuales de apenas 320 euros, una cantidad que "no me daba ni siquiera para pagar la habitación donde estábamos viviendo", una inestabilidad que también han experimentado otras profesionales de la limpieza.

Ante la falta de ingresos, Paulina decidió tomar la iniciativa para cambiar su situación. Con la ayuda de su novio, comenzó a imprimir y pegar hojas con sus servicios por los postes del pueblo. Pese a la tristeza inicial de ver cómo los anuncios eran arrancados, no se rindió y apostó por el mundo digital. Empezó a publicar anuncios de limpieza de manera constante en la aplicación Mil Anuncios, una estrategia que, "con mucha fe y confiando en que eso me iba a dar resultado", finalmente funcionó y le permitió conseguir sus propios clientes.

Estabilidad a costa del cansancio

Gracias a su perseverancia, hoy Paulina goza de una "estabilidad laboral" que le permite "vivir más tranquila para solventar nuestros gastos". Sin embargo, el esfuerzo físico es innegable. "Hoy es un día de esos que llego a casa con los pies reventados, cansada, duelen las manos y con un sueño terrible", relata sobre el final de sus jornadas. A pesar de todo, su reflexión final es un ejemplo de resiliencia y superación.

La trabajadora concluye su relato con una frase que resume su filosofía de vida y su trayectoria: "Es preferible llegar cansado de trabajar que de buscar trabajo y que todo ese cansancio vale la pena". Un mensaje que pone en valor el esfuerzo y la recompensa de tener un futuro estable que ella misma ha construido.

