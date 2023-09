Paso atrás en la Bolsa, mientras el precio del petróleo roza ya los 95 dólares por barril

La Bolsa se ha dado de bruces con la cota de los 9.600 puntos del índice Ibex 35. No ha conseguido, de momento, recuperar ese nivel, así que ha tenido que volver grupas para buscar apoyo muchos puntos más abajo. Hoy el Ibex ha cerrado en 9.482 puntos tras perder un 0,7 por ciento. Han flojeado los bancos (excepto Caixabank) arrastrados por la caída superior al 10 por ciento de Societé Generale en la Bolsa de París. No ha gustado el plan estratégico que ha presentado la entidad gala, a pesar de que habla de una mejora de la eficiencia, de un aumento del capital de mayor calidad y de contención de los costes.

Además de los bancos han bajado los demás grandes valores, con muy pocas excepciones. Entre ellas, Telefónica, que acaricia ya los cuatro euros por acción, y Repsol, que se beneficia por el encarecimiento del petróleo. El “oro negro” lleva cuatro semanas consecutivas con alzas en su precio. El crudo del Mar del Norte roza ya los 95 dólares por barril. Ha subido un 10 por ciento en lo que va de año. Los analistas dan por hecho que llegará a cien dólares antes de fin de año. Antes del verano el barril no superaba los 75.

Después de que el BCE subiera el precio del dinero la semana pasada en un cuarto de punto, todos los ojos miran ahora hacia la Reserva Federal de Estados Unidos. Los analistas esperan mayoritariamente que este miércoles la Reserva haga una pausa y no eleve más su tipo de referencia. El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo hace unos días que aunque la inflación se ha reducido desde sus máximos, todavía se mantiene demasiado alta, por lo que está preparado para elevar más el precio del dinero si es necesario.

Pese a ello, la hipótesis de una pausa en la subida de tipos ha ganado fuerza tras el inesperado aumento de tres décimas en la tasa de paro en Estados Unidos, hasta el 3,8 por ciento. En su reunión de julio la Reserva elevó el precio del dinero en un cuarto de punto, hasta la banda que va del 5,25 al 5,50 por ciento, que es su nivel más alto de los últimos veinte años. Algunos analistas consideran probable que la economía de Estados Unidos entre en recesión a la vuelta de seis u ocho meses. Por el contrario, la secretaria de Tesoro de EEUU y ex presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, no ve señales de una próxima recesión. Y advierte de que si los precios del petróleo siguen al alza no habría que descartar nuevas subidas de tipos de interés. El mercado hoy por hoy descuenta que el precio del dinero comenzará a reducirse a mediados del año próximo.

El jueves se reunirá el consejo del Banco de Inglaterra y el viernes lo hará el Banco de Japón. También esta semana están previstos consejos de los bancos centrales de China, de Suiza, de Brasil y de Suecia. Para la autoridad monetaria británica los analistas esperan una nueva subida de un cuarto de punto en el precio del dinero. Y esperan también que sea la última, por lo que los mercados creen que ya puede haberse alcanzado el techo de las subidas de tipos en Estados Unidos, Gran Bretaña y la zona euro. En Brasil se espera incluso un primer recorte de tipos. En Japón el gobernador del banco central nipón considera probable que el país ponga fin pronto a su política de tipos de interés negativos.