"¿Y nosotros qué?": la impotencia de la generación que olvida Yolanda Díaz con su "herencia universal"

20.000 euros para invertir en vivienda, educación o cultura. Es la propuesta de Yolanda Díaz, líder de Sumar, para esos jóvenes que acaban de cumplir los 18 años y que no disponen de ningún tipo de ingreso. Claro, esto lo hace de cara a las elecciones del 23 de julio, como una forma de llamar la atención de aquellos que votan por primera vez. De la letra pequeña ya hemos hablado en COPE durante toda esta semana, porque no son poco los que se preguntan de dónde saldrá ese dinero.

Sí, las respuestas las tiene la propia Yolanda Díaz, que asegura que, como no podía ser de otra manera, esos 20.000 euros saldrán de los impuestos a las grandes fortunas. El objetivo es dotar a esos jóvenes, que, por cierto, cobrarían ese importe al cumplir los 23 años, de "igualdad de oportunidades", como explicaba, Ernest Urtasun, portavoz de la campaña de Sumar.

Y es que estos 20.000 servirán para que los jóvenes tengan "un acompañamiento administrativo" para que puedan apostar para sus propios proyectos, puedan emprender, educarse o tener posibles para la inserción laboral. Una medida que gusta a aquellos jóvenes que están empezando su vida estudiantil o laboral, más allá del colegio, y que plantea los mismos interrogantes.

Especialmente, en aquellos jóvenes que han pasado la barrera de los 23 años y que se les hace, de igual manera, cuesta arriba las mismas cuestiones que a los más jóvenes: insertarse en el mercado laboral sin ser mileurista, independizarse y tener acceso a la educación y otros proyectos. Una generación de la que, con esta propuesta y otras que está sacando el Gobierno sin parar, como la de los bonos culturales, el interrail por Europa o el transporte urbano gratuito, se ha olvidado completamente.

Una generación que ha vivido entre dos grandes crisis económicas, que tienen estudios de sobra y que aún no ha encontrado su hueco en el mundo laboral, pese a intentarlo con insistencia. A esos jóvenes son a los que preguntamos en COPE por estas medidas y por su situación, que bien es sabido que les ha costado llegar hasta ahí.

Una generación entre dos crisis

Imagínatelo, entras a estudiar en el año 2007 o 2008, sales tres o cuatro años más tarde, y te das cuenta de que estás lejos de insertarte en el mundo laboral porque el mundo, y especialmente en tu país, está inmerso en una crisis económica que pone la vida de los jóvenes muy difícil. Elena es una de estas personas. Tiene 32 años y estudió entre 2008 y 2013, pero no pudo tener un trabajo en condiciones hasta el año 2018.

"Aún no he podido independizarme, viviría sola y no está la situación para eso. Estudié historia y de por sí es difícil encontrar trabajo, por lo que tuve que estudiar después márketing digital" explicaba en COPE.

Audio





Lo mismo le pasó a Edu, de ahora 42 años, que tras terminar Filolofía Inglesa, se dio cuenta de que no podía tener un trabajo digno de lo suyo, y tuvo que estudiar un máster en plena crisis para poder tener oportunidades laborales. "La idea de cualquier ayuda es bienvenida, pero también a adultos o a mayores y a quienes lo necesite. Esto crea un precedente para los que tuvieron 18 años en una época como la nuestra que no pudimos tener una ayuda cuando lo necesitábamos" explicaba en COPE.

"Yo tuve que contar con el respaldo de mis padres, y ayudándome del dinero que tenía ahorrado" explicaba Edu a COPE, algo que le pasa a muchos de los jóvenes que vivieron entre estas dos crisis.

Javier tiene 28 años y, después de mucho esfuerzo, ha conseguido independizarse junto a su pareja hace poco, aunque hasta ahora ha tenido que depender de sus padres. "Al menos pude quedarme en el mismo sitio donde estaba haciendo prácticas" contaba.

Audio





Blanca tiene 32 años y, al salir de estudiar Periodismo, encontraba trabajos remunerados "prácticamente gratis". Ahora mismo, a su edad, ha sido el primer momento en el que ha podido independizarse, eso sí, con compañeros, porque, de lo contrario, hubiera sido imposible. Ayudas no ha tenido ninguna, pero hubiese agradecido que los políticos, una vez más, no se hubieran olvidado de esos jóvenes que no tienen ayuda de ningún tipo.

Audio





Los grandes olvidados por los políticos

Los cuatro jóvenes coinciden: sin la ayuda de sus padres, no hubieran podido salir adelante. Nadie les dotó de ayudas, los políticos se olvidaron de ellos y siguen haciéndolo. Aun así, la mayoría de ellos no sienten rencor, y pueden entender, con ciertas cautelas, la propuesta de Yolanda Díaz.

"Es una cifra muy alta, a ver cómo controlas qué hacen con esos 20.000 euros" explicaba Edu. Lo mismo piensa Javier, que cree que sería una ayuda "sin sentido ni discriminación. Destinar dinero a la promoción de la eduación o incluso invertirlo en pagar a empresas para que puedan pagar un sueldo digno a esos jóvenes, me parece más lógico".

Audio





"Esa herencia es para ganar votos, ¿cómo van a dar 20.000 euros a los jóvenes y por qué no a los demás? Me parece un sinsentido, aunque una cosa es prometer y otra hacer" explicaba Elena, quien, triste, reconoce que su generación ha sido la más olvidada y sigue siéndolo. "Estamos que no somos jóvenes pero tampoco suficientemente mayores".

Siguen intentándolo, ganándose con su esfuerzo, sudor y tantas lágrimas lo que tanto cuesta conseguir: un buen trabajo con un buen sueldo, una familia y cierta independencia. Con o sin ayudas, olvidados por las propuestas de los políticos que más votos quieren recabar, estos jóvenes siguen siendo uno de los patrimonios que mejor debemos resguardar.