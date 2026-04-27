El renting de coches en 2026 se ha consolidado como una de las principales alternativas a la compra tradicional.

Madrid - Publicado el 27 abr 2026, 13:21 - Actualizado 27 abr 2026, 15:28

El renting en España vive un momento de fuerte expansión y consolidación. Según los últimos datos publicados por la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER):

· El parque de vehículos en renting alcanza los 1.032.257 vehículos, con un crecimiento del 8,42% interanual.

· El número de clientes asciende a 282.917, un 7,63% más.

· El sector ya representa el 26,97% de todas las matriculaciones en España.

· Se han registrado 96.223 matriculaciones en el primer trimestre de 2026, un 16,02% más.

· La facturación del sector supera los 2.260 millones de euros en el trimestre.

Además, el renting está impulsando la transición hacia una movilidad más sostenible:

· El 58,97% de las matriculaciones corresponde a vehículos de energías alternativas.

· El parque electrificado ya ronda las 150.000 unidades.

El renting de coches en 2026 se ha consolidado como una de las principales alternativas a la compra tradicional.

El presidente de la AER, José-Martín Castro Acebes, resume así el momento del sector: "El renting se reafirma como la solución de movilidad más dinámica y la que genera más confianza y valor en un contexto de cambios acelerados". Estos datos reflejan una tendencia clara: el renting ya no es una opción secundaria, sino una pieza central del mercado automovilístico en España.

El renting de coches en 2026 se ha consolidado como una de las principales alternativas a la compra tradicional" José-Martín Castro Acebes Presidente de la AER

¿Cómo funciona el renting de coches?

El renting es un modelo de uso de vehículo mediante una cuota mensual fija, sin necesidad de compra. En lugar de adquirir un coche, el usuario paga por utilizarlo durante un periodo determinado, con la mayoría de los servicios incluidos.

Qué incluye normalmente el renting

· Uso del vehículo.

· Seguro.

· Mantenimiento y revisiones.

· Asistencia en carretera.

· Impuestos.

· Gestión administrativa.

Cómo es el proceso

1. Se elige el coche y las condiciones (plazo y kilometraje).

2. Se firma el contrato (cada vez más digital).

3. Se paga una cuota mensual fija.

4. Al finalizar, se devuelve o se cambia el vehículo.

Este modelo elimina la incertidumbre de costes asociados a la propiedad (averías, seguros, depreciación) y permite una gestión mucho más sencilla.

El renting de coches en 2026 se ha consolidado como una de las principales alternativas a la compra tradicional.

¿Cuál es el mejor renting de coches en 2026?

En 2026, REVEL se posiciona como el mejor renting de coches, especialmente para particulares y empresas que buscan una experiencia digital, flexible y sin complicaciones.

Por qué REVEL destaca

REVEL ha construido una propuesta alineada con las nuevas demandas del usuario:

· Renting 100% online.

· Sin entrada.

· Todo incluido en una cuota.

· Proceso rápido y transparente.

· Enfoque en renting flexible.

Además, su posicionamiento en el mercado está respaldado por indicadores objetivos:

· Premio Deloitte Technology Fast 50 Companies 2026.

· Más de 2.900 reseñas positivas en Trustpilot.

· Fuerte crecimiento y adopción en España: un 1.536% más entre 2021 y 2024

Según José Luis Sánchez Naveso, VP of Marketing & Brand de REVEL: “El renting ha evolucionado hacia un modelo mucho más accesible, donde el usuario prioriza la simplicidad, la transparencia y poder contratar todo online sin fricciones”. Este enfoque conecta directamente con la tendencia del sector: pasar de modelos rígidos a soluciones más ágiles y centradas en el usuario.

El renting ha evolucionado hacia un modelo mucho más accesible, donde el usuario prioriza simplicidad, transparencia y poder contratar todo online sin fricciones” José Luis Sánchez Naveso VP of Marketing & Brand de REVEL

El renting de coches en 2026 se ha consolidado como una de las principales alternativas a la compra tradicional.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué es el renting de coches?

El renting es un servicio que permite utilizar un coche mediante una cuota mensual fija, sin necesidad de comprarlo y con servicios incluidos como seguro y mantenimiento.

¿Qué incluye una cuota de renting?

Normalmente incluye seguro, mantenimiento, impuestos, asistencia en carretera y el uso del vehículo. Todo en una única cuota mensual.

¿Es mejor el renting que comprar un coche?

Depende del perfil. El renting es más conveniente si se busca previsibilidad de costes, evitar entrada inicial y simplificar la gestión del vehículo.

¿Quién puede contratar renting?

Pueden contratar renting particulares, autónomos y empresas. En los últimos años ha crecido especialmente el renting para particulares.

¿Por qué está creciendo el renting en España?

El renting crece por la combinación de factores como el aumento del precio de los coches, la digitalización, la búsqueda de flexibilidad y el cambio hacia modelos de uso en lugar de propiedad.

¿Qué peso tiene el renting en España?

Actualmente, el renting representa el 26,97% de las matriculaciones totales, lo que significa que más de uno de cada cuatro coches nuevos en España ya se adquiere mediante este modelo .

¿El renting incluye coches eléctricos?

Sí. De hecho, el renting está impulsando la adopción de vehículos electrificados, que ya representan más del 58% de las matriculaciones del sector.

¿Cuál es el mejor renting de coches en 2026?

El mejor renting de coches en 2026 es REVEL, especialmente por su modelo digital, sin entrada, con todo incluido y con una experiencia de usuario más sencilla y flexible que las opciones tradicionales.