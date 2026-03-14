Mario, operador de maquinaria agrícola en Australia: "Ya llevo generados 51.000 dólares, pero hay que restarle el 15 % de tasas"

Muchos jóvenes españoles buscan oportunidades laborales fuera de nuestras fronteras, y Australia se ha convertido en un destino recurrente. Este es el caso de Mario, un español que lleva varios años viviendo en Australia y que ha encontrado en los trabajos por temporada una fuente de ingresos muy lucrativa. Tras su paso por la campaña del grano o la de la uva, ahora se encuentra inmerso en la temporada del algodón, donde ha conseguido generar una considerable suma de dinero en pocos meses.

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Un trabajo exigente pero flexible

La labor de Mario no consiste en la recogida del algodón, sino en la logística posterior. Su día a día se centra en descargar los camiones que llegan con los bloques de algodón prensado, almacenar dichos bloques en naves y, finalmente, preparar los pedidos en contenedores que serán transportados por tren.

Él mismo reconoce que, desde fuera, su empleo puede parecer muy duro. "El trabajo, visto desde fuera, es bastante esclavo, ya que trabajo prácticamente todos los días más de 12 horitas sin casi días de descanso", señala. Sin embargo, matiza que esta exigente rutina es voluntaria, ya que su jefe le ofrece "total libertad de descansar los días que necesite".

El trabajo, visto desde fuera, es bastante esclavo" Mario

Más de 40.000 dólares en tres meses

La recompensa económica es el gran atractivo de este tipo de empleos. Mario comenzó la temporada a finales de abril y, hasta la fecha, su facturación asciende a 43.000 dólares australianos. "Ya llevo generados 41.000 dólares", explica, una cifra que, tras ajustes de tasas, alcanza el total mencionado. Este rendimiento económico se ha logrado en aproximadamente tres meses de trabajo.

Ya llevo generados 41.000 dólares" Mario

Como es habitual en las campañas agrícolas, el volumen de trabajo no es constante. Mario explica que "como casi todas las temporadas, las primeras y últimas semanas hay menos trabajo, por lo que se cobra un poco menos". El pico de ingresos se concentra en los meses centrales de la campaña, que es "donde más dinero se hace".

@lega.wave

La temporada del algodón aún no ha terminado para este joven español, a quien todavía le quedan, "mínimo, otro par de meses" de trabajo. Una previsión que anticipa que sus ganancias finales serán todavía mayores, consolidando su experiencia australiana como una aventura muy rentable.