María, gestora: "Me gustaría dar trabajo a más personas, pero por ahora no va a suceder porque los testimonios que recibo son aterradores"

La responsable de una gestoría, llamada María, ha resumido en una sola frase el sentir de muchos empresarios y autónomos en España. "Me gustaría dar trabajo a más personas, pero por ahora no va a suceder porque los testimonios que recibo son aterradores", ha asegurado en un vídeo que ha alcanzado una notable repercusión. En su intervención, expresada en un vídeo de TikTok, la gestora expone la paradoja que afronta: necesita personal para hacer crecer su negocio, pero el miedo a las malas experiencias la frena en seco.

La cruda realidad del mercado laboral

María ha explicado que su percepción del mercado laboral es que "mucha gente no quiere trabajar o, si lo hace, busca realizar el menor esfuerzo posible". Esta afirmación la sustenta con casos reales que ha conocido de primera mano, como el de empleados de baja por supuestas lesiones de rodilla que han sido "descubiertos por detectives privados cargando cajas en mudanzas". Estas situaciones, según relata, minan la confianza que es fundamental en cualquier relación laboral.

Alamy Stock Photo Mujer frente a una oficina de empleo (SEPE) leyendo los carteles expuestos en el escaparate en Madrid

La desconfianza se agrava con otros problemas, como el de empleados que "se molestan incluso por recibir un email con documentación necesaria para su trabajo" o casos de robos por parte de personas en las que se había depositado todo. El resultado, según María, es que, aunque las empresas se mueren por encontrar gente capacitada, la realidad es que a menudo "de 20 candidatos no elegirías a ninguno".

El consejo que lo cambia todo

El punto de inflexión en su reflexión llegó tras una conversación con un empresario con décadas de experiencia y 70 trabajadores a su cargo. María le preguntó directamente si debía contratar personal para crecer, y la respuesta la dejó "helada". El veterano empresario fue tajante: "María, si puedes hacerlo tú sola, quédate como estás y no contrates a nadie".

Europa Press Varias personas esperan en las inmediaciones de una oficina del SEPE

Para la gestora, resulta "alucinante" que alguien con una plantilla tan grande dé un consejo así, pero entiende que es un reflejo de que la queja constante es la norma en la relación con los empleados. Esta situación genera una encrucijada para muchos negocios, que reconocen que una empresa necesita trabajadores para crecer y no apalancarse en un escalón, pero el "miedo a meterse en esos 'berenjenales' es muy fuerte".

El problema, concluye María, no reside en el aspecto económico, ya que en muchas de las empresas con estos problemas "el salario no es el problema ni el punto de fricción". El verdadero obstáculo, desde su punto de vista, es la marcada falta de talento, responsabilidad y predisposición al trabajo por parte de un sector de los candidatos y trabajadores.