Los precios de los libros de texto siguen subiendo pese a la caída en ventas

Los editores del libro de texto denuncian que existen desigualdades curriculares entre las diferentes comunidades autónomas, así como notables diferencias y descoordinación en los criterios y políticas de financiación de las ayudas para que las familias puedan adquirir los libros de texto. Aseguran que esta situación de descentralización no es la causa pero sí el motivo de que los alumnos no tengan acceso a las mismas herramientas didácticas ni a los mismos recursos pedagógicos, lo que agranda la brecha entre las diferentes comunidades. “La suma incompetencia de la gran parte de nuestros responsables públicos, su intervención es una tragedia, no es la constitución y su descentralización la que provoca el descontrol que se vive en el sistema, y digo sistema pero es cualquier cosa menos un sistema educativo españoles”, asegura a COPE Antonio María Avila, director ejecutivo de la federación del gremio de editores España.

Casi un 50% de los alumnos en España reciben alguna ayuda para la adquisición de libros de texto. Quien los compra sabe que se ha incrementado su precio un 1'6%. El estudio se guía por los precios del curso pasado. La facturación de libros a los consumidores fue de más de 800 millones de euros que sitúa en 102, 44 euros el gasto por alumno. No es el precio real individual sino la media, lo sabemos quienes los hemos comprado sin ayudas, Pero es que en cinco comunidades los alumnos no pagan por los libros y en etapas como ESO y Bachillerato el libro usado alcanza el 50%.

Los editores también denuncian que los cursos de primero, tercero y quinto de primaria se tendrían que haber renovado según indicaba la LOMCE, lo que por primera vez no ha ocurrido. Este año 2018-2019 las editoriales que forma parte de ANELE han puesto en el mercado un catálogo de 33.151 títulos en papel en todas las elnguas oficiales, así como 15.377 títulos de proyectos editoriales digitales. Han denunciado que las diferentes comunidades autónomas hacen competencia desleal saltándose muchas veces las leyes con la promoción de plataformas digitales con proyectos educativos que incentivan en realidad el pensamiento único.