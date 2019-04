Los mercados digieren los resultados electorales sin demasiadas complicaciones

Lo habitual, lo que ha sucedido siempre desde hace casi 30 años, es una reacción a la baja en la Bolsa en el día posterior a unas elecciones generales. Hoy de momento no es la excepción. La Bolsa abre con signo negativo, pero no hay grandes caídas. El índice Ibex 35 baja un 0,7 por ciento tras las primeras operaciones del día. Se coloca en 9.440 puntos. No es muy grave. Bajan los grandes valores, pero sin grandes descalabros y con algunas excepciones. Por ejemplo suben los dos grandes bancos. Flojean Telefónica, Inditex y las eléctricas.

Un pacto de gobierno del PSOE con Podemos y los nacionalistas hace pensar en el impuesto a las transacciones financieras, en mayor presión impositiva a los bancos o en un incremento del gasto y del déficit público, lo que no gusta especialmente a los mercados. Un aumento de la incertidumbre política podría retrasar los ajustes fiscales, podría afectar al crecimiento económico y podría desanimar a los inversores internacionales. Lo bueno es que se puede formar un gobierno estable y las Bolsas lo agradecen. Los inversores prefieren sin duda un pacto de gobierno entre el partido socialista y ciudadanos, pero parece complicado. En los demás mercados, la prima de riesgo de España se ha reducido ligeramente hasta 104 puntos, frente a los 110 de la semana pasada. El euro cotiza estable en 1,1160 dólares.

Hoy la Bolsa cotizará las cuentas de BBVA, que se publicarán al cierre de la sesión. Los expertos esperan una ligera contracción del beneficio hasta una cifra próxima a los 1.150 millones de euros, frente a los 1.340 millones contabilizados en el primer trimestre del año 2018. Bankia ya ha publicado sus cuentas trimestrales. Su beneficio se ha reducido un 10,8 por ciento en el primer trimestre del año, hasta 205 millones de euros.

La agenda financiera, económica y geopolítica de esta semana viene especialmente cargada. Se agolpan las citas de gran calado. Abundan las referencias de esas que son capaces por si solas de mover a los mercados. Mañana sin duda va a ser un día grande e intenso. China y Estados Unidos retomarán sus negociaciones con el objetivo de rematar los flecos sueltos y dejar vista para sentencia la guerra comercial.

Representantes de muy alto nivel se reunirán en Pequín. Posteriormente, el día 8, los negociadores chinos viajarán a Washington. Los mercados miran con expectación estas citas a la espera de que se llegue pronto a un acuerdo satisfactorio. Los rumores de mercado apuntan que los líderes de las dos mayores potencias mundiales podrían firmar en junio sus acuerdos comerciales.

Pero ahí no acaba el goteo de referencia del martes. A primera hora publicarán resultados Caixabank y Banco Santander. Los analistas esperan del banco cántabro un beneficio neto de alrededor de 1.800 millones de euros en el primer trimestre de este año, frente a los 2.054 millones que consiguió en el primer cuarto de 2018. Para Caixabank los analistas predicen un descenso del beneficio de un 23 por ciento, hasta 550 millones de euros.

Además, en el ámbito macro, el martes se conocerán el PIB y el IPC de España, junto con la evolución de las ventas al por menor. También se esperan los datos de inflación y de crecimiento en Francia e Italia. En el conjunto de la zona euro el martes se publicarán la tasa de paro y el dato de crecimiento económico, que se encuentran actualmente en el 7,8 y en el 1,1 por ciento, respectivamente. En Alemania se publica el IPC y en Estados Unidos, el índice de confianza del consumidor.

Esta semana todavía hay más. El miércoles, 1 de mayo, es festivo en Europa y no abren las Bolsas del Viejo Continente, pero si opera Wall Street. Ese día se conocerán las decisiones de la Reserva Federal en materia de política económica. Se espera que mantenga el precio del dinero en la banda del 2,25 al 2,50 por ciento. Los inversores de medio mundo escucharán con mucha atención al presidente de la Reserva, Jerome Powell, por si deja pistas sobre posibles movimientos en los tipos de interés.

El jueves se reunirá el Banco de Inglaterra. Y el viernes llegará todo un nuevo aluvión de indicadores. El más relevante, las cifras de paro de Estados Unidos. Se espera que la tasa se mantenga en el 3,8 por ciento y que la economía estadounidense haya creado alrededor de 180.000 empleos no agrícolas. En el mes anterior se crearon 196.000. El viernes, además, se dará a conocer el IPC de la zona euro. Los expertos esperan un repunte de la tasa interanual desde el 1,4 hasta el 1,5 por ciento.