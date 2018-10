Los inversores apuestan porque el Supremo de la razón a los bancos sobre los impuestos de las hipotecas

La semana bursátil arranca con los bancos nuevamente en la pista central del mercado. Las acciones bancarias se han movido en las últimas horas al ritmo que ha marcado el Tribunal Supremo. Hoy el sector cotiza positivamente la esperanza de que el Alto Tribunal dictamine finalmente que los bancos no tienen que pagar los impuestos relacionados con las hipotecas. Las apuestas de los inversores van por ese camino. Pero no hay grandes celebraciones ni demasiadas alharacas. Media hora después de la apertura, los dos grandes bancos, Bankinter, Sabadell y Caixabank mejoran alrededor de un 1 por ciento. BBVA y Santander se consolidan por encima de los 5 y los 4 euros, respectivamente. Bankia sube algo menos y no consigue recuperar con claridad los tres euros por acción.

Con ganancias abre hoy Telefónica, que vuelve a superar los siete euros por título. Los analistas de Barcalys sitúan su precio objetivo por encima de nueve euros. Y ayudan también Inditex y Repsol. Las acciones de la petrolera aguantan en 16 euros, después de haber tocado máxios históricos en 17,5 hace tan sólo unos días.

Esta semana la temporada de presentación de resultados trimestrales alcanzará ya una velocidad imporante. En los próximas días rinden cuentas Iberdrola, Bankinter, Caixabank y el Banco Sabadell.

En el mercado de deuda, la prima de riesgo de España mejora susancialmente, se reduce a 120 puntos, cuando el viernes llegó a rozar los 140. También mejora la de Italia, que ha pasado en pocas horas de 330 a 285 puntos. El rendimiento de los bonos a diez años ha bajado del 3,7 al 3,3 por ciento. Hoy Italia defenderá sus presupuestos por carta ante la Comisión Europea. Parece que Roma no tiene intención ninguna de reducir su previsión de déficit del 2,4 por ciento, tal y como le pide Bruselas. De momento, la agencia de calificación de riesgos Moody's rebajó a última hora del viernes el “rating” de italia. Sitúa a sus bonos a tan sólo un escalón de la categoría de “bono basura” pero, -y aquí viene la matización que cotizan hoy positivamente los mercados-, con perpectiva estable. No se espera por tanto que Italia pase a “bono chatarra” próximamente, y eso, mal que bien, tranquiliza a los invesores. La Bolsa de Milán mejora más de un 1,5 por ciento tras las primeras operaciones del día. Es la plaza más alcista de toda Europa.

Standard and Poor's revisará su calificacíon de la deuda italiana en los próximos días (se espera que lo haga este viernes) y seguramente seguirá el mismo camino que Moody's. La deuda pública de Italia se encuentra en el 130 por ciento del PIB y así seguirá durante bastante tiempo ante los presuuestos expansivos que prepara el gobierno y ante el horizonte de menor crecimiento económico que se avecina no sólo en Italia, sino en toda Europa.

Hoy los inversores, además, están muy pendientes de las negociaciones de Gran Bretaña con el resto de Europa para buscar el Brexit menos doloroso posible para ambas partes. Y pendientes también del consejo que celebrará el Banco Central Europeo este jueves. Se espera que mantenga el precio del dinero en el cero por ciento así como su intención de eliminar la compra de activos a fnales de año. Por ahí no se esperan novedades, pero su presidente, Mario Draghi, podría aportar sus impresiones sobre la marcha de la economía. Y en el mercado de materias primas, el petróleo del Mar del Norte se paga a 80 dólares.