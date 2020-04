Los españoles sí piensan en el verano: algunos pequeños hoteles tienen ya un 80% de reservas

Dos de cada tres españoles cree que este verano no saldrá de su entorno ya sea por las restricciones de movilidad fruto del coronavirus o por cuestiones económicas, pero el otro tercio no se resigna y no pierde la esperanza. La vuelta a la normalidad tardará mucho en llegar, el desconfinamiento será escalonado y queda lejos, aunque algunos piensan ya en la playa. La realidad lo demuestra: se están haciendo reservas en los lugares de costa para este verano.

Con hoteles, bares y restaurantes cerrados, ya sea por teléfono, on line e incluso por agencia, las contrataciones son un continuo goteo. Para Junio, las que se hicieron antes de la pandemia, se han anulado, en Julio también superan las anulaciones a las reservas pero el optimismo impera para Agosto y Septiembre.

HOTELES CON EL 80% RESERVADO

En la Costa Blanca algunos pequeños establecimientos, con una clientela muy fiel, que acude año tras año, tienen el 80% reservado, así ocurre en Benidorm. El dato lo confirma a COPE Nuria Montes, gerente de la Asociación Hotelera de la Comunidad Valenciana.“Hay muchas reservas encima de la mesa y tienen unos volúmenes considerables”, asegura. Los clientes no quieren quedarse sin su hotel favorito. Algunos lo dejan apalabrado de año en año y no lo han cancelado, otros lo han contratado ahora pensando en que todo puede ir mejor. Sin embargo los establecimientos que suelen trabajar con grandes grupos y con extranjeros apenas llegan al 10%.

FASES DE ADAPTACIÓN

Los hoteleros saben que ese escenario vacacional es muy improbable: “No sabemos cuándo va a estar permitido el desplazamiento en periodos vacacionales pero no se prevé a corto plazo o nada más levantar el estado de alarma, hay que pasar por fases de adaptación vamos a ver cómo lo contempla el Gobierno”. Se han preparado y han dibujado 4 escenarios posibles con las medidas de seguridad necesarias. En una primera fase se abrirían algunos hoteles para dar servicio a otras actividades económicas, viajes de trabajo... no se daría ningun servicio más que el alojamiento y el cliente no tendría ningún contacto con ningún trabajador ni otras personas alojadas. La apertura al público llegaria bastante después con muchas restricciones, controles y algunas peculiaridades.

HOTELES LIBRES DEL VIRUS

Alojamiento para quienes estén inmunes o libres del virus, para lo que habría que contar con tests masivos en la población, siempre manteniendo la distancia de seguridad y las medidas de protección para los trabajadores y clientes. El cuarto escenario es el libre de coronavirus aunque seguirian con el distanciamiento. No está a la vuelta de la esquina, y hay que contar con los permisos de movilidad. Se preparan con una guia de actuación en caso de apertura, en la que se detallan los equipos que hay que comprar de protección, materiales o productos de los que se deben hacer acopio y protocolos especiales de limpieza.

El 30% de estas reservas en pleno confinamiento se han hecho para Canarias, le siguen Benidorm y Torremolinos, pero el optimismo no impera en el sector. Dan el año por perdido, algunos son partidarios de dar el cerrojazo total hasta Febrero del año que viene.