Los españoles, frente a la escalada desenfrenada del precio de la luz: ¿cómo les ha afectado?

El precio de la luz sigue desbocado. El coste medio de la electricidad en el mercado mayorista ha batido hoy otro récord situando al megavatio hora (MWh) en los 288,53 euros, un 26,2 % más caro que ayer.

Durante la jornada de hoy el precio de la luz superará por cuarta vez la barrera de los 200 euros, que sobrepasó por primera vez el pasado 1 de octubre, un mes en el que en los siete primeros días ha marcado ya tres marcas históricas. El precio de la luz, por tanto, es hoy casi siete veces más caro que el que estaba marcado el mismo día del año pasado, cuando fue de 50,05 euros/MWh de media.

Por franjas horarias, según los datos del Operador del Mercado Ibérico de Electricidad (OMIE), la electricidad durante el día de hoy será más cara entre las 21:00 y las 22:00 horas, cuando llegará a los 319,03 euros/MWh y superará la cota de los 300 euros/MWh (precio que se superará en once de las 24 horas de este jueves), y más barata entre las 5:00 y las 6:00 horas, cuando estará a 249,08 euros/MWh.

Estas continuas subidas han provocado que la media del precio de la electricidad en lo que va de mes de octubre se haya incrementado en 50 euros/MWh en relación con la factura con la que se cerró septiembre. La media de octubre, hoy se sitúa en los 201,2 euros/MWh, mientras que septiembre tuvo una media en la factura de 156,14 euros/MWh). Sería, hasta la fecha, el mes más caro de la historia en el mercado mayorista.

Las familias españolas: las grandes perjudicas por esta situación de descontrol

La escalada de precios que afecta ya durante meses a gran parte de Europa se debe, entre otros factores, al encarecimiento del gas en los mercados internacionales y al aumento del precio de los derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2).

En este sentido, COPE.es ha querido conocer cómo se las ingenian las familias para conseguir una ‘conciliación’ lo más eficaz posible entre la factura y las obligaciones domésticas. “No he tomado ninguna medida para intentar ahorrar en la factura de la luz porque tengo que poner las lavadoras cuando tengo tiempo y mi trabajo me lo permite”, confiesa una ciudadana. “Claro que he modificado horarios en cuanto a la hora de utilizar la plancha o de poner la lavadora”, apunta otro.

La dejadez política sobre un asunto de tanto peso para la ciudadanía también es otro de los aspectos que resaltan en el ánimo de los españoles. “El Gobierno debería de actuar ya antes de gastar en otras tonterías”, denunciaba una mujer. “Me gustaría que el Gobierno entendiera más de lo que está hablando”, recalca otro señor durante el reportaje.