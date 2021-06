Los consumidores serán quienes terminen pagando el impuesto al plástico de un solo uso

El gobierno ha dado luz verde al impuesto para plásticos de un solo uso y también el que recaerá sobre la incineración, coincinaración y depósito de residuos de vertedero. Con ellos espera recaudar 1.100 millones de euros. El ejecutivo insiste en que no busca más ingresos sino cambiar nuestros hábitos hacia una economía circular y sostenible.

¿Cómo funcionará el impuesto a los plásticos? Se establece una tasa de 0,45 euros por kilogramo y de aquí se prevé recaudar 491 millones de euros. El objetivo es que en 2025 los plásticos de un sólo uso se hayan reducido a la mitad y en un 70% en 2030. Estamos hablando de los envases de plástico que contienen frutas, verduras o carnes en los supermercados, vasos, cubiertos, pajitas, entre otros. Antes, a partir del 1 de enero de 2023 quedará prohibida la distribución gratuita de productos de plástico, o sea, que el consumidor, en caso de querer un vaso o cubiertos de plástico tendrá que pagarlos, tendrá que ir incluido en el ticket de venta. También se obligará a los bares y restaurantes a ofrecer agua no envasada a los clientes de manera gratuita.

¿En qué consiste el impuesto a los residuos? Pues se trata de poner a nivel estatal un gravamen que ya tienen algunas comunidades autónomas. Lo pagarían vertederos tanto de titularidad pública como privada y el impuesto va de los 2 a los 40 euros por tonelada métrica en función del tipo y del origen del residuo.

¿Cuándo entrarían en vigor?

A falta de completar la tramitación parlamentaria el cálculo es que estos impuestos comenzarían a pagarse en el último trimestre del año, aunque algunos expertos creen que sería bueno que se pospusiera al primer trimestre de 2022 para que las empresas tengan tiempo para adaptarse.

¿Quién terminará pagando estos impuestos?

En el caso de los plásticos de un sólo uso, parece que podría tocarnos a todos porque como explica Antonio Fernández de Buján, senior manager de Tributación Indirecta de KPMG, “quienes tienen que pagarlo son los fabricantes, los adquirientes y los importadores, no obstante es probable que haya una traslación económica a los consumidores finales que serán quienes podrían terminar soportando este impuesto”

¿Cómo afectará al sector del plástico?

Al tratarse de un impuesto que no está armonizado con el resto de países de la UE, o sea, que no está presente en todos los estados miembros, asevera el experto Fernández de Buján “ una empresa de las mismas características en otro país de la Unión no tiene esta penalización y por tanto puede ser más competitiva que una española” El sector del plástico genera 93.000 empleos directos y unos 255.000 indirectos a través de unas 3.000 empresas, en su gran mayoría PYMES e incluso micro-pymes, según cifras de la plataforma EsPlásticos que asegura que este impuesto podría reducir en un 40% los empleos directos en el sector en menos de una década. Además, dicen que la medida no es la adecuada para proteger el medio ambiente ya que se debería apostar por la reintroducción de los plásticos reciclados en los nuevos productos.