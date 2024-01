Las guarderías podrán informar a Hacienda de potenciales beneficiarios de deducción IRPF

Las guarderías que no sean centros educativos podrán trasladar a la Agencia Tributaria los datos de los potenciales beneficiarios de la deducción de estos gastos en el IRPF para facilitarles la gestión de la ayuda, que ha sido avalada por el Tribunal Supremo.

En una nota informativa publicada en su página web, la Agencia Tributaria explica que ha modificado el modelo informativo 233, con el que las guarderías informan de los potenciales beneficiarios de la deducción, para facilitarles la solicitud, tanto a futuro como de los cuatro ejercicios no prescritos (2019 a 2022).

El Supremo dictaminó hace unas semanas que la deducción de maternidad podrá ampliarse en hasta 1.000 euros anuales por gastos de guardería en todos los casos y no solo si estos corresponden a centros educativos, como ocurría hasta ahora, lo que impedía a la mayoría de contribuyentes acceder a esta ayuda.

Con el objetivo de facilitar el acceso a esta deducción, la Agencia Tributaria ya no exigirá los datos de autorización de la administración educativa competente en el modelo 233, que pasan a ser opciones.

Esto permitirá a las guarderías presentar el modelo para informar a la Agencia Tributaria de los potenciales beneficiarios de esta deducción, algo que hasta ahora no podían hacer porque al no ser centros educativos no contaban con esa autorización.

Una vez que la Agencia cuente con esta información, los potenciales beneficiarios de la deducción podrán solicitarla -en su declaración de IRPF o en la solicitud de rectificación de declaraciones de ejercicios anteriores- sin necesidad de aportar documentación adicional.