Las claves de la propuesta de cotización de los autónomos que acaba con el sistema actual

Hoy se seguirá discutiendo entre las organizaciones de autónomos y el Gobierno, la propuesta del Ministro Escrivá que supone borrón y cuenta nueva en la cotización de estos trabajadores a la Seguridad Social. Sobre la mesa, un sistema de cuotas según sus ingresos.

Adiós a elegir la cuota

La reforma de la cotización a la Seguridad Social de los autónomos es uno de los compromisos del Gobierno con Bruselas. Moncloa quiere que esté lista a finales del primer semestre y entrará en vigor en 2023 con un despliegue progresivo en 9 años. Con de 13 tramos de cotización por ganancias reales es decir después de haber deducido impuestos y gastos, supone el cambio total de la actual forma de tributación de los trabajadores por cuenta propia. Hasta ahora, aunque había varios tramos, elegían la cuota a pagar independientemente de sus ingresos. Sasha Andrey es directora de Gestinalia y explica en COPE que “hasta ahora ganes o no ganes, tengas o no beneficio puedes pagar, si así lo eliges, lo mismo que alguien que tiene el triple de beneficios”. Por ejemplo, un profesor que da clases particulares y gana lo justo pagará 287 Euros al mes, el mínimo actual que puede ser lo mismo que pago yo con una gestoría y una cartera de clientes”.

Entre 184 y 1.267€ en 2031

El 80% de los autónomos están pagando actualmente la cuota mínima. Según el esquema del Ministerio de Seguridad Social en 2031, cuando terminará la progresión, quienes ganen menos de 600 Euros cotizarán 184€ y a partir de 4.050 de renta neta serán 1.267€. Las cantidades de partida para 2023 son diferentes, 281€ para las rentas más bajas, hasta 900 Euros, y 391 desde los 1.125,9€. Las primeras irán reduciéndose año a año y las siguientes en progresivo aumento. Por ello el Gobierno mantiene que es un sistema equitativo por el que la mayoría de los autónomos cotizarán menos. Sin embargo, no todos están de acuerdo. Sasha Andrey comenta que “partiendo de una buena intención, intentar ajustar la cotización a los ingresos, el sistema no está bien desarrollado” No hay tope y pagarán lo mismo quienes ganen varios miles de beneficio que quienes tengan una renta de 4.050€. Y en determinados tramos el coste será mucho más gravoso comparativamente. Por ejemplo "una persona que gane 1.500 Euros tendrá que pagar 475, casi un tercio, es mucho dinero -asegura- por tanto el sistema es injusto".

“Sigue sin ser justo”

Tampoco todos los autónomos pueden deducirse según qué gastos con lo que la renta neta que se va a contabilizar para la cuota, puede no ser real “por ejemplo yo no me puedo deducir los gastos de gasolina, solo se lo pueden descontar los transportistas aunque para mí supone un gasto importante, necesito el coche para moverme porque no puedo perder una mañana en ir y volver a recoger una factura”.

Las diferentes organizaciones de Autónomos han mostrado opiniones diferentes. Para UPTA la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos “la música suena bien” también ha sido bien acogida por La Unión de Asociaciones de Trabajadores autónomos y Emprendedores, UATAE, pero no así por ATA, la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos. Esta última pone el énfasis en la renta neta porque las desgravaciones no son iguales para todos los trabajadores por cuenta propia.