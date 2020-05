Las cebollas se quedan en los bancales

El tirón del consumo, con un aumento de hortalizas, carnes y productos frescos en la cesta de la compra, no ha repercutido en la misma medida en el campo. El dia de San Isidro labrador, su patrón, los agricultores siguen advirtiendo de que están subsistiendo. Según el INE, legumbres y Hortalizas han subido un 10% su precio respecto a Marzo pero esos precios no se reflejan en origen. En Lorca, Miguel tiene su explotación de Brócoli, cebolla, alcachofa y lechuga. Hay algunas que se quedan sin recolectar. Las mayor parte de la cebolla nacional se ha quedado sin precio y no se ha recogido. Hay productos que ni siquiera tienen precio. Por la cebolla ofrecen “0,5 céntimos el kilo, no cubre el coste de la recogida, y ahí las hemos dejado, están en los bancales”. Las recogerán para entregarlas directamente a ONGs o comedores sociales.

"Nos invaden las importaciones"

Miguel responsabiliza a las “importaciones que nos han invadido” en plena temporada de recolección de los bajos precios. “Son productos de Chile, Nueva Zelanda, no se ha regulado. No nos negamos a economia de mercado, la oferta y la demanda, pero no podemos competir con productos de terceros países que no tienen nada que ver con nuestros costes ni nuestras garantías sanitarias. Las importaciones está sin controlar”, ha dicho.

Reclaman control de las importaciones y un precio justo. Se indigna cuando un producto se queda en la tierra y luego lo ve a 1,60 euros. Siguen pidiendo al Ministerio de Agricultura que vigile la llamada Cadena Alimentaria para garantizar un precio que cubra los costes en origen. No se pueden hacer contratos que estén por debajo del coste de producción pero “en la práctica es muy dificil poner de acuerdo a productor y comprador y Agricultura puede vigilar o marcar esos precios”

Se arrancan los tomates

Los precios repuntaron a raiz del decreto de Alarma pero apenas ha durado dos semanas. En Abril y Mayo el tomate “ha ido a 20 o 30 céntimos el kilos cuando el coste está a 60”. Es un producto que bien del invierno y se ha arrancado. No se puede seguir manteniendo si “genera pérdidas”. Andrés Góngora de COAG, con explotación de tomate y calabacín reclama medidas para regular la cadena, que la administración tome decisiones para un reparto más justo del valor de los productos agroalimentarios. Por ejemplo “ahora se podria promocionar el tomate, el calabacín o la berenjena” . Durante la pandemia, con la gran demanda, se han esforzada para que no haya desabastecimiento. Han sido el motor principal pero avisan de que cada vez hay menos agricultores y en situaciones tan graves como ésta podria haber desabastecimiento. Llaman al consumo del producto nacional “o como mucho de la Unión Europea”.