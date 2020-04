Las Bolsas europeas abren con caídas ante la falta de acuerdos en Bruselas

Vuelven las dudas y las zozobras a los mercados financieros. El índice Ibex 35 pierde un 1,7 por ciento tras las primeras operaciones del día. Se coloca en 6.640 puntos. A falta del cierre de hoy, la Bolsa pierde un 3,5 por ciento en esta semana y acumula una caída del 30 por ciento en lo que va de año. Todos los grandes valores devuelven hoy parte de las ganancias que consiguieron ayer. Hoy se esperan los resultados de Liberbank, Banco Sabadell y Viscofán. Ya se sabe que Acerinox ha ganado 28 millones de euros en el primer trimestre del año.

Los mercados han recibido un jarro de agua fría procedente del frente sanitario. Según publica Financial Times no es tan efectivo el fármaco Remdesivir, desarrollado por la biotecnológica estadounidense Gilead Sciences, y que había generado grandes esperanzas en sus primeras pruebas frente al Covid-19.

El Eurogrupo ocasiona desasosiego en las bolsas

Pero lo que provoca mayor desasosiego en los mercados es la incapacidad del Eurogrupo para llegar a un acuerdo sobre la fórmula para enfrentar la crisis económica que ha provocado la crisis sanitaria. Los 27 no fueron capaces de definir ayer la cuantía del fondo de recuperación ni la forma en que se materializará. A estas alturas no se sabe si serán galgos o podencos, no se sabe si serán subvenciones o préstamos o un mix de ambos. La definición de los detalles se retrasa, en principio, hasta el 6 de mayo. Mientras el norte y el sur discuten sobre sus diferencias, la economía de desangra.

Los mercados financieros tienen que lidiar con los pésimos indicadores económicos que van publicando. Los datos recogen ya el desplome de la actividad en toda su dureza. Más de 4 millones de estadounidenses solicitaron la semana pasada un subsidio por desempleo, lo que suma ya 26 millones en cinco semanas. Muy negativos también los índices de actividad tanto en la zona euro como en Estados Unidos. La industria se ha deteriorado intensamente en ambos lados del Atlántico, mientras el sector servicios prácticamente ha desaparecido del mapa.

Los datos son alarmantes y las previsiones son terribles. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, estima que el PIB podría contraerse en Europa hasta un 15 por ciento en este año en el peor de los supuestos. Por su parte, la aseguradora Mapfre espera una caída del PIB este año de entre el 5,6 y el 10,7 por ciento, dependiendo de lo que tarde en reabrirse la economía. Funcas, la fundación de las Cajas de Ahorro, sitúa su previsión de contracción del PIB este año en España de entre el 7 y el 12,5 por ciento, pero con sectores que pueden contraerse hasta un 20 por ciento. Lo peor es que no confían en una recuperación de los niveles precrisis hasta 2023.

BBVA Research prevé que el PIB de España se contraiga en este año un 8 por ciento. Hace pocas horas el Banco de España pronosticaba una contracción del PIB de entre el 6,6 y el 13,6 por ciento dependiendo de lo que dure el periodo de confinamiento de la población y la congelación de la actividad económica. Y hace pocos días el Fondo Monetario Internacional auguraba una caída del 8 por ciento del PIB español en este año, con un aumento de la tasa de paro hasta el 20,8 por ciento. Para el conjunto de la zona euro el FMI prevé una contracción del 7,5 por ciento.

En los demás mercados, el oro sube hasta 1.750 dólares por onza, mientras el petróleo continúa recuperándose. El crudo West Texas de Estados Unidos se paga a 17 dólares y el Brent del Mar del Norte roza los 22. Presionan los precios tanto el incremento de la tensión entre EEUU e Irán, como la posibilidad de que la OPEP y otros países vuelvan a recortar sus niveles de producción.

En el mercado de deuda, la prima de riesgo de España vuelve a superar los 150 puntos. Estaba en 65 puntos en enero. El rendimiento del bono a diez años continua por encima del 1 por ciento. Se ha multiplicado por cinco en un visto y no visto. En marzo la rentabilidad de las obligaciones de referencia estaba en el 0,20.