Las Bolsas aguantan bien pese a los pobres datos de actividad en Estados Unidos

La producción industrial se contrajo en Estados Unidos en febrero un 2,2 por ciento, cuando se esperaba una ligera mejoría. La actividad fabril había repuntado nueve décimas en enero. Además, las ventas al por menor se han contraído en aquél país un 3 por ciento. No se esperaba un dato tan negativo. En el mes anterior el comercio minorista había crecido, según el dato revisado, un 7,6 por ciento.

Pero estos pasos atrás, estos malos indicadores macroeconómicos, no han sido un jarro de agua fría para los mercados. Los inversores han preferido ver el vaso medio lleno, han interpretado que los gobiernos y las autoridades monetarias tardarán en retirar sus medidas de estímulo económico.

Esto explica que Wall Street no sienta grandes vértigos, ni siquiera tras los niveles récords en los que cerró ayer. Ahora los mercados contienen el aliento a la espera de lo que comente mañana el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. No se espera aumente su ritmo de compra de bonos, como hizo la semana pasada el BCE. Pero sí que será muy tolerante ante el repunte de los tipos de interés a largo plazo en el mercado de bonos. Los augures apuestan por mensajes tranquilizadores. Consideran que los tipos de interés no comenzarán a repuntar en EEUU hasta el año 23.

Los analistas de Goldman Sachs han mejorado su previsiones de crecimiento del PIB de EEUU en el primer trimestre. Esperan que la tasa trimestral anualizada alcance el 6 por ciento, medio punto por encima de su estimación anterior. En el último cuarto de 2020 el PIB de EEUU creció a un ritmo del 4,1 por ciento. A este lado del charco, el BCE estima que la economía de la zona euro se contraerá cuatro décimas en este primer trimestre, como consecuencia de las restricciones por la pandemia. Pero espera que el año termine con un crecimiento del 4 por ciento. Y dentro de casa, la Airef, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, pronosticaba hace pocos días que la economía española se va a contraer un 1,3 por ciento en este primer cuarto del ejercicio.

Pese a todo en Europa los inversores confían en que las vacunaciones de la población generen una progresiva recuperación de la actividad económica. Ayer se reunió el Eurogrupo. Los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro han coincidido en mantener las medidas de apoyo fiscal este año y el que viene. Al igual que Estados Unidos, Europa no tendrá prisa a la hora de retirar los estímulos. Esperará hasta que se constate suficientemente la solidez de la recuperación. No habrá urgencia por iniciar el llamado “tapering”, es decir la retirada progresiva de las compras de bonos.

Así las cosas, el índice Ibex 35 ha subido un 0,26 por ciento, hasta 8.657 puntos. En negativo han cerrado Inditex, Repsol y los dos grandes bancos. BBVA amortizará un 10 por ciento de su capital y pagará en octubre un dividendo de ocho céntimos de euro brutos por acción en efectivo. Ganancias en las eléctricas y en Telefónica, que se consolida por encima de los cuatro euros por acción. El Alemania la Bolsa de Francfort ha cerrado en nuevos récords absolutos. El índice ZEW de confianza inversora y clima económico ha crecido hasta 76,6 puntos, frente al 71,2 del mes anterior.

En los demás mercados, el euro se ha debilitado, cotiza esta tarde por debajo de 1,19 dólares. También ha perdido fuerza el precio del petróleo. El crudo tipo Brent del Mar del Norte se paga a 68 dólares. Hace pocos días superaba los 70. En el de deuda, el rendimiento de las obligaciones españolas a diez años ha repuntado ligeramente, hasta 0,31 por ciento. El BCE ha incrementado ya sus compras de bonos, tal y como prometió este organismo en el consejo de gobierno celebrado la pasada semana. El T-Note de Estados Unidos ofrece una rentabilidad del 1,61 por ciento. Hace pocas horas se movía en 1,65 por ciento, que es su lectura más alta de los últimos trece meses.