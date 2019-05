Trump opta por un tono menos incendiario, suaviza su discurso, y las Bolsas lo agradecen

Tras muchas dudas y algunos altibajos, finalmente las Bolsas europeas han conseguido cerrar hoy en terreno positivo. Los mercados han agradecido el cambio de tono del presidente Trump, que ha suavizado su discurso y ha asegurado que confía en que finalmente sean fructíferas las negociaciones comerciales con China. Además, los rumores de mercado señalan que Estados Unidos retrasará seis meses la decisión sobre nuevos aranceles a los automóviles japoneses y europeos. Trataría de evitar dos frentes abiertos simultáneamente en la guerra comercial. Con esta esperanza en el bolsillo, el índice Ibex 35 ha cerrado en 9.177 puntos, con alza de un 0,54 por ciento.



Hoy se han conocido indicadores macroeconómicos para todos los gustos. La economía de Alemania creció cuatro décimas en el primer trimestre del año, con una tasa interanual del 0,7 por ciento. Se ajusta a las previsiones de los expertos y se muestra algo más animosa que en trimestres anteriores, pero es un crecimiento muy moderado. El corazón económico de Europa mejora, pero sigue renqueando.



En Estados Unidos, la producción industrial se ha contraído medio punto en el mes de abril, cuando se esperaba un dato plano. Es la tercera caída en cuatro meses, algo que no tranquiliza a casi nadie. Además, las ventas al por menor han bajado dos décimas en aquél país, cuando se esperaba un ligero incremento. En China tampoco hay buenas noticias; la producción industrial ha crecido en abril a un ritmo anual del 5,4 por ciento, frente al 8,5 contabilizado en el mes anterior. En ambos países se han dejado notar ya por tanto los efectos del enfrentamiento comercial. El foco de tensión se encuentra ahora en la posibilidad de que Trump firme en los próximos días un decreto para impedir que las operadoras telefónicas de EEUU utilicen equipos de empresas que puedan suponer un riesgo para la seguridad nacional, lo que en la práctica se traduce como un veto en toda regla al gigante chino Huawei, compañía que le produce especial comezón al inquilino de la Casa Blanca.



Paralelamente, el presidente Trump ha vuelto a presionar verbalmente a la Reserva Federal para que baje el precio del dinero. La incertidumbre sobre la guerra arancelaria y las posibles repercusiones sobre el comercio mundial y el crecimiento económico podrían “obligar” a la Reserva de reducir sus tipos de interés o, al menos, a no subirlos durante largo tiempo.



El sector financiero ha sido protagonista hoy en los mercados de valores. Se ha disparado la cotización de Liberbank, mientras ha bajado la de Unicaja. Finalmente ambas entidades no se han puesto de acuerdo en la proporción del canje de acciones y han roto sus negociaciones de fusión. Se evapora la posibilidad de crear el sexto mayor banco de España. Ahora los mercados esperan que Abanca recupere su interés poro Liberbank. De hecho hace unos meses llegó a preparar una oferta de compra, que finalmente no se formalizó. En Europa también se oyen tambores de concentración en el sector financiero. Los rumores de mercado aseguran que Unicredit podría reactivar su intención de buscar una fusión con Commerzbank. Hace pocos días que fracasaron los planes de boda entre Deutsche Bank y Commerz.



La agencia Moody's considera que la banca española es una de las peor capitalizadas de Europa, aunque sus posiciones de capital están por encima de los requisitos del BCE. Los analistas de la firma aseguran que las entidades financieras españolas seguirán con ratios de capital relativamente bajos durante bastante tiempo. Hoy ha subido ligeramente BVVA, que puede verse afectada por la inestabilidad de la divisa de Turquía, un país que se encuentra sumido en la incertidumbre política. En poco más de un mes la lira turca se ha depreciado un 7 por ciento frente al euro.



Ha bajado Técnicas Reunidas, antes de presentar resultados, mientras ha subido ligeramente ACS, que publicó los suyos ayer al cierre de los mercados europeos. Sus cuentas superaron las previsiones el mercado, con un beneficio de 282 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 13 por ciento.



En el mercado de deuda, la prima de riesgo de España aumenta a 106 puntos. El rendimiento del bono español a diez años está en el 0,96 por ciento y el bono alemán equivalente en el menos 0,10 por ciento. Y sigue aumentado la prima de riesgo de Italia, roza ya los 290 puntos, -su nivel más alto en tres meses-, después de que el vice primer ministro Mateo Salvini haya asegurado que el gobierno quiere superar el 3 por ciento de déficit y el 130 por ciento de la deuda respecto al PIB para poder crear empleo.