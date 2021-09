Habrá subida del salario mínimo y será con carácter retroactivo

Gobierno y agentes sociales no han logrado pactar la subida del salario mínimo tras más de dos horas de reunión. El de hoy, en el Ministerio de Trabajo, es el último encuentro marcado en la agenda para tal fin aunque no se descartan los contactos en las próximas horas y próximos días. Hay voluntad de acuerdo.

Fuentes sindicales han contado a la salida del encuentro que las posiciones no se han movido. Esto es: el Gobierno sigue defendiendo una subida de entre 12 y 19 euros para este año (lo que propuso el comité de expertos), UGT y CCOO reclaman un incremento de entre 25 y 30 euros para contrarrestar la fuerte subida de los precios y desde las patronales CEOE y CEPYME se rechaza toda subida al considerar que no es momento de incrementar los costes laborales de las empresas cuando no se ha consolidado la recuperación.

¿Cuánto subirá? Eso es lo que tiene que decidir el gobierno, le toca mover ficha, legislar y someter la propuesta a audiencia pública. Según los sindicatos Trabajo no ha puesto ninguna cifra sobre la mesa, pero lo que sí ha confirmado, así se lo ha trasladado el Secretario de Estado de Empleo, es que la subida se aplicará con fecha 1 de septiembre, es decir tendrán carácter retroactivo.

Objetivo: llegar al 60% de salario medio en 2023

La subida de este año será la primera de otras dos que deben elevar el salario mínimo de los 950 euros actuales a los 1050 o lo que es lo mismo, alcanzar el 60% del salario medio en 2023. Este incremento favorecerá especialmente a los trabajadores que están fuera de convenio colectivo, casi 2 millones de empleados de sectores de baja cualificación como trabajadoras del hogar, jornaleros o repartidores. También afecta a los autónomos, que verán incrementadas sus cotizaciones a la Seguridad Social en lo relacionado con la cuota de contingencias profesionales y la de cese de actividad, y también para desempleados que cobren subsidios del SEPE, ya que el salario mínimo se toma como referencia para calcular el perfil de los beneficiarios.

¿Es momento de subir el SMI?

La subida del salario mínimo tiene consecuencias. Unos trabajadores verán aumentado su salario, otros pasarán a la economía sumergida y los menos productivos perderán el empleo. Por eso, expertos como Jose Conde Ruiz, economista de Fedea asegura que “requiere hacer un análisis mucho más preciso de ver exactamente quiénes van a ser los perdedores, de ver exactamente si tiene sentido subirlo de la misma manera en todo el territorio y no para no hacerlo, sino para hacerlo bien”.